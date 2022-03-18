HUAWEI MateBook D 14 Windows 10: обзор модели

Современный ноутбук HUAWEI MateBook D 14 Windows 10 станет настоящей находкой для ценителей качественных и функциональных устройств. Он выполнен в космически сером цвете, который привлекает внимание пользователей. Владельцев такой техники порадует яркий и качественный дисплей, отличное разрешение изображений (1920 x 1080 пикселей), оптимальный объем оперативной и встроенной памяти (8 и 512 гигабайт). Порадует также на MateBook D14 цена, которая остается приемлемой для среднего потребителя. В этой модели гармонично сочетаются производительность, эстетичный дизайн и замечательные технические характеристики.

Ключевые особенности

Ноутбук HUAWEI MateBook D 14 оснащен специализированной системой охлаждения с вентилятором, что позволяет избежать перегрева даже при длительной эксплуатации. Модель отлично подходит для работы, игр, хранения медиафайлов, использования интернета и других целей. Встроенный сертификат TÜV Rheinland защищает глаза пользователя от мерцания и синего оттенка. Другими характеристиками устройства являются:

наличие сканера отпечатка пальцев;

безрамочный экран в 14 дюймов;

угол обзора составляет 178 градусов;

отличные показатели производительности;

емкий аккумулятор;

присутствие функции «Мультискрин»;

инновационная камера, расположенная в клавиатуре.

Также порадует новый ноутбук четкой и качественной графикой, чистым звучанием из динамиков, оптимальным диаметром дисплея. Изображения на устройстве будут четкими и детальными. Пользователь может самостоятельно настроить необходимый уровень яркости.

Дизайн и комплектация

Корпус HUAWEI MateBook D 14 выполнен из прочного и привлекательного алюминия в матовом сером оттенке. За счет компактности и небольшого веса ноутбук можно брать с собой в поездки и путешествия, предварительно положив в рюкзак или сумку. На крышке устройствам можно наблюдать логотип производителя. Пользователей порадует простой и лаконичный стиль изделия.

Крышка может открываться на 180 градусов. Она надежно фиксируется в любом положении. Несмотря на то, что экран этого ноутбука считается безрамочным, небольшая окантовка все же наблюдается. Мембранная клавиатура в этой модели оснащена подсветкой. Это обеспечивает простое и безопасное использование устройства даже в темное время суток при выключенном освещении. Выглядит инновационный ноутбук HUAWEI MateBook D 14 стильно и эстетично, что делает его еще более привлекательным для покупателей.

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