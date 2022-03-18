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Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2021: внешний вид, технические характеристики, особенности

08 апреля 2022 15:21  [82]

Оригинальный ноутбук HUAWEI MateBook X Pro 2021 привлекает внимание современных покупателей своим классическим дизайном и замечательными техническими характеристиками. Также его преимуществами выступают отличная производительность, функциональность, оптимальный объем памяти, четкость изображений на дисплее. Модель представлена в двух цветовых вариациях – космически-серый и изумрудно-зеленый. Стоит отметить и то, что на HUAWEI MateBook X Pro 2021 цена остается доступной для разных категорий потребителей. Сам же ноутбук может использоваться в разных целях: игры, работа, учеба, посещение интернет-сайтов и прочее.

Ключевые характеристики

Разработчики при создании ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2021 много внимания уделили его технической части и функциональности. Устройство долго держит зарядку, поскольку обладает емким аккумулятором. Также нужно выделить следующие особенности:

  • оснащенность новейшим процессором 11-го поколения;
  • современный LTPS-экран с сенсорным управлением;
  • сертификат TÜV Rheinland, защищающий глаза пользователя от синих цветов и мерцания;
  • металлический прочный корпус, устойчивый к царапинам;
  • легкий вес;
  • безрамочный тип экрана;
  • дисплей в 13,9 дюймов;
  • отличное качество изображений за счет разрешения 3000Х2000 пикселей;
  • хороший объем оперативной и встроенной памяти (16 и 512 гигабайт).

Также в агрегате присутствует улучшенная система охлаждения. Она уберегает ноутбук от перегревов и сбоев в работе. Премиальная модель станет настоящей находкой для ценителей новинок в мире компьютерной техники. Динамики обеспечивают четкое и чистое звучание.

Внешние и конструктивные особенности

Премиальный ноутбук HUAWEI MateBook X Pro 2021 отличается стильным дизайном и эргономичностью. Покупатели могут выбрать один из двух вариантов цветового оформления в соответствии со своими предпочтениями. За счет компактности и легкого веса модели ее можно брать с собой в поездки, командировки, путешествия. Устройство удобно и просто помещается в рюкзак или сумку.

Также следует отметить прекрасное качество сборки корпуса. Алюминиевая поверхность характеризуется повышенной прочностью и устойчивостью к разным внешним воздействиям. Соответственно, ноутбук надолго сохранит свой первоначальный стильный вид. В нижней части изделия находятся четыре ножки, которые также не дают устройству перегреваться даже при длительной работе.

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