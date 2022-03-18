РГС Банк и банк "Открытие": рост продаж новых автомобилей может начаться в мае Бизнес

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РГС Банк и банк "Открытие": рост продаж новых автомобилей может начаться в мае. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, эксперты РГС Банка (банк для автомобилистов) и банка "Открытие" проанализировали динамику рынка продаж новых автомобилей в марте и I квартале 2022 года. Остановка заводов и новых поставок машин в первый весенний месяц заставили дилеров кратно сокращать продажи и делать акцент на выживании бизнеса. К концу I полугодия в 2022 году может быть продано порядка 460-490 тысяч новых автомобилей по сравнению с 871 тысячей за аналогичный период прошлого года. Рост продаж относительно последних месяцев скорее всего начнется в мае, когда будут налажены поставки ряда марок, прежде всего китайских брендов, и найдено решение по импортозамещению комплектующих для локализованных производств. Подстегнуть покупательский спрос также может снижение ставок по автокредитам.

В марте в России было продано 55 129 новых автомобилей (на 63% меньше, чем в марте 2021 года) – это самый низкий результат для первого месяца весны за все время наблюдения за современным авторитейлом России. По итогам первого квартала 2022 года продано (включая продажи BMW, Mercedes-Benz и Mini) 277,3 тысячи новых автомобилей – на 28% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Рынок падает 9-й месяц подряд.

В марте текущего года бизнес, по сути, не работал, а выживал благодаря запасам складов. Единственная положительная тенденция марта текущего года – возврат официального курса рубля к близким до "спецоперации" значениям. Однако, пока резко выросшие цены не спешат понижать ни дистрибьюторы, ни дилеры, конечная стоимость многих машин по-прежнему превышает возможности большинства покупателей.

При этом в течение марта можно было наблюдать две основные тенденции. В первой декаде был резкий всплеск спроса, когда на фоне рекордного падения курса рубля люди стремились вложиться в "железо", заводы один за другим декларировали остановку, а дистрибьюторы – заморозку поставок. Во второй декаде марта, когда больше половины продавцов многих дилерских центров были отправлены в отпуск, продажи практически остановились. Все эти процессы негативно отразились на объемах бизнеса большинства марок. Снижение продаж зафиксировано по 39 из 45 брендов.

По итогам марта первое место в рейтинге продаж на российском рынке сохранила Lada, но и она закрыла месяц с результатом 12,3 тысячи автомобилей, что на 21,5 тысячи или на 64% меньше, чем в марте 2021-го. За первый квартал продажи АвтоВАЗа упали до 52,7 тысячи автомобилей или на 37%. При этом сильнее всего у АвтоВАЗа сократилась реализация Lada Granta: в марте 2022 года покупателям смогли продать лишь 3 433 а/м, в 3,7 раза меньше, чем в марте 2021 года. В то же время именно Granta, а также Lada Niva (продано 2 896 а/м, -52%) могут помочь поднять продажи бренду в будущем, так как именно для них исторически локализовано наибольшее число комплектующих.

Kia сохраняет за собой первое место среди иномарок и второе в абсолютном зачете брендов, несмотря на 6 336 а/м или "минус" 68%. При этом бестселлер марки не изменился – это Rio. В марте этот автомобиль разошелся тиражом 2,9 тысяч (-64%). А по результатам квартала (17 017 а/м) именно Rio стала самой продаваемой моделью в абсолюте.

Тройку брендов-лидеров традиционно замыкает Hyundai (4 909 проданных автомобилей, падение на 68%). По седанам Solaris за март состоялось 1,7 тысячи продаж, в 3,6 раза меньше, чем в марте 2021 года. Кроссоверов Creta реализовали 1 563 а/м – аж в 4,4 раза меньше. Удивил у Hyundai лишь вседорожник Tucson –734 а/м. На фоне того, что год назад покупателей нашли лишь 167 машин этой модели, это означает рост в 4,4 раза. Нашлись щедрые запасы на складах. Остальные модели Hyundai по-прежнему не попадают в топ-25 наиболее популярных.

Дилеры компании Renault, что снова не попадет на пьедестал, но вошла в квартет лучших по продажам марок, в марте 2022 года отчитались о 4 072 сделках (-65%). Как и все западные компании, французы оказались не готовы нести риски, прежде всего, в части имиджа. Прочие иностранные бренды, составившие десятку лидеров, показали не менее удручающие результаты: Volkswagen (2,4 тысячи а/м, -74%), Skoda (2,8 тысячи а/м, -71%). Лишь с немногим менее значительным падением март закончила Toyota (3,2 тысячи а/м, -69%). Nissan декларировал продажи в 2,7 тысячи а/м (-53%). В целом о падении отчиталось 39 марок. И лишь шесть – Exeed, Isuzu, Chevrolet, DFM, Great Wall и Hino – о росте. Но в целом эта "шестерка" реализовала менее 800 автомобилей. Рост обеспечен низкой базой или даже отсутствием продаж прошлого периода.

В более-менее выгодной ситуации оказались разве что "китайцы". Хотя и здесь бизнес в основном в марте сжимался, разве что чаще не такими резкими темпами, как у брендов из других стран. Лучше других чайна-марок в марте "выступили" на рынке дилеры компании Haval – реализовали 1 573 автомобилей (- 44%). На второе место вышла компания Geely: ее продажи за март составили 1 492 новых а/м (-14%). Бестселлером марки неожиданно стал самый дорогой в модельной гамме кроссовер Tugella (553 автомобилей, рост в 6,8 раза). Его доставляют из Китая. Лидировавший прежде паркетник Coolray откровенно "провалился" – 497 а/м (-66%). Сборка этой модели ведется в Белоруссии, и у нее есть проблемы с поставками комплектующих. Родственные друг другу бренды Chery и Exeed продали примерно по полтысячи новых автомобилей каждый.

В целом "китайцы", которые дали понять, что не имеют политических предпосылок против продолжения бизнеса в России, находятся сейчас едва ли не в самой выгодной ситуации среди всех представленных у нас брендов. Но и сложностей много. Прежде всего логистика брендов из Поднебесной была часто "завязана" на западные компании, которые приостановили сотрудничество с Россией. Кроме того, немало "китайцев" успели отметиться очень серьезным (иногда до 60% за I квартал) ростом цен. Машины, закупленные дилерами по тем прайс-листам, когда за доллар просили выше 130 рублей, еще долго не будут продавать сколько-нибудь дешево. Клиентов, которые согласятся покупать китайские автомобили по 3-5 миллионов рублей, будет, естественно, гораздо меньше, чем тех, которые заглядывались на этот же товар, когда его позиционировали в более скромной ценовой лиге.

Ключевые представители премиальных брендов по-прежнему официально рассказывают о своих продажах только в разрезе квартала. На первом месте остался BMW (8 414 а/м; -23% за квартал). Mercedes-Benz реализовал 6 919 легковых машин, -39%. Все остальные а/м класса премиум в "штуках" традиционно показывают существенно более скромные результаты. Так, Audi (2,4 тысячи а/м; - 43%) с трудом, но обогнал Lexus (1,7 тысячи; - 67%). При этом продажи обеих марок отмечались двузначным снижением и в январе, и в феврале текущего года. Volvo (1 519 а/м) потеряла 16% сбыта, Porsche (1 135 а/м) лишился 30% покупателей. Практически без машин, распродав остатки, оказались и дилеры Land Rover (980 а/м за квартал, -39%). В текущем году ждать новых поставок от Великобритании, которая особенно рьяно протестует против внешней политики России, точно не стоит. В свою очередь Genesis, Mini, Infiniti и Cadillac продолжали у нас продавать досадно мало автомобилей – в среднем от 200 до 500 "штук" за квартал. И их рост или падение почти незаметны в масштабах рынка.

Главным фактором для стабилизации авторынка может стать относительная нормализация внешнеполитического фона. Это может отогреть "замороженные" в марте каналы поставок комплектующих и запустить остановленные заводы. Однако пока о сроках окончания напряженности говорить сложно. Так или иначе, апрель 2022 года может оказаться близок к антирекорду продаж. Прежний антирекорд апреля был установлен в 2020 году, когда в условиях закрытия дилерских центров крупных городов на период локдауна из-за пандемии COVID-19 было реализовано лишь 38 922 новых автомобиля. Даже Lada тогда не смогла продать и 10 тысяч новых машин, а основные объемообразующие марки "довольствовались" сбытом в среднем в 2-4 тысячи новых а/м.

В первом полугодии 2022 года скорее всего будет реализовано 460-490 тысяч новых автомобилей. И это при условии, что в мае-июне "китайцы" смогут нормализовать поставки машин и комплектующих, продажи АвтоВАЗа останутся хотя бы на уровне нынешних значений, а у корейцев – подрастут до 8-10 тысяч автомобилей в месяц. На фоне высоких ценников из-за острого дефицита новых автомобилей на рынке покупательский спрос может подстегнуть снижение ставок по автокредитам в случае корректировки ключевой ставки ЦБ. В целом объем рынка России будет примерено соответствовать емкости авторитейла Испании, где население в три с лишним раза меньше.