Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
08 апреля 2022 16:16  [29] ВТБ запустил онлайн-продукты кэш-менеджмента для бизнеса
08 апреля 2022 16:05  [45] РГС Банк и банк "Открытие": рост продаж новых автомобилей может начаться в мае
08 апреля 2022 15:43  [67] ВТБ отразил полмиллиона мошеннических атак с начала года
08 апреля 2022 15:13  [156] Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" попал в санкционный список США
08 апреля 2022 14:14  [114] ВТБ готовится снизить ставки по ипотеке
08 апреля 2022 13:44  [149] Киберпротезы "Моторики" подключаются к IoT-платформе билайн
08 апреля 2022 12:08  [128] ВТБ провел первую сделку по программе поддержки системообразующих предприятий АПК
08 апреля 2022 10:41  [154] "Росгосстрах" в Нижнем Новгороде застраховал дом на 26 млн рублей
08 апреля 2022 10:26  [141] ВТБ за первый день выдал 250 млн рублей по ипотеке с господдержкой на новых условиях
08 апреля 2022 10:02  [204] Семь сотрудников завода им. Г.И. Петровского утверждены на назначение стипендии работникам организаций ОПК РФ
Бизнес

РГС Банк и банк "Открытие": рост продаж новых автомобилей может начаться в мае

08 апреля 2022 16:05  [45] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

РГС Банк и банк "Открытие": рост продаж новых автомобилей может начаться в мае. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, эксперты РГС Банка (банк для автомобилистов) и банка "Открытие" проанализировали динамику рынка продаж новых автомобилей в марте и I квартале 2022 года. Остановка заводов и новых поставок машин в первый весенний месяц заставили дилеров кратно сокращать продажи и делать акцент на выживании бизнеса. К концу I полугодия в 2022 году может быть продано порядка 460-490 тысяч новых автомобилей по сравнению с 871 тысячей за аналогичный период прошлого года. Рост продаж относительно последних месяцев скорее всего начнется в мае, когда будут налажены поставки ряда марок, прежде всего китайских брендов, и найдено решение по импортозамещению комплектующих для локализованных производств. Подстегнуть покупательский спрос также может снижение ставок по автокредитам.

В марте в России было продано 55 129 новых автомобилей (на 63% меньше, чем в марте 2021 года) – это самый низкий результат для первого месяца весны за все время наблюдения за современным авторитейлом России. По итогам первого квартала 2022 года продано (включая продажи BMW, Mercedes-Benz и Mini) 277,3 тысячи новых автомобилей – на 28% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Рынок падает 9-й месяц подряд.

В марте текущего года бизнес, по сути, не работал, а выживал благодаря запасам складов. Единственная положительная тенденция марта текущего года – возврат официального курса рубля к близким до "спецоперации" значениям. Однако, пока резко выросшие цены не спешат понижать ни дистрибьюторы, ни дилеры, конечная стоимость многих машин по-прежнему превышает возможности большинства покупателей.

При этом в течение марта можно было наблюдать две основные тенденции. В первой декаде был резкий всплеск спроса, когда на фоне рекордного падения курса рубля люди стремились вложиться в "железо", заводы один за другим декларировали остановку, а дистрибьюторы – заморозку поставок. Во второй декаде марта, когда больше половины продавцов многих дилерских центров были отправлены в отпуск, продажи практически остановились. Все эти процессы негативно отразились на объемах бизнеса большинства марок. Снижение продаж зафиксировано по 39 из 45 брендов.

По итогам марта первое место в рейтинге продаж на российском рынке сохранила Lada, но и она закрыла месяц с результатом 12,3 тысячи автомобилей, что на 21,5 тысячи или на 64% меньше, чем в марте 2021-го. За первый квартал продажи АвтоВАЗа упали до 52,7 тысячи автомобилей или на 37%. При этом сильнее всего у АвтоВАЗа сократилась реализация Lada Granta: в марте 2022 года покупателям смогли продать лишь 3 433 а/м, в 3,7 раза меньше, чем в марте 2021 года. В то же время именно Granta, а также Lada Niva (продано 2 896 а/м, -52%) могут помочь поднять продажи бренду в будущем, так как именно для них исторически локализовано наибольшее число комплектующих.

Kia сохраняет за собой первое место среди иномарок и второе в абсолютном зачете брендов, несмотря на 6 336 а/м или "минус" 68%. При этом бестселлер марки не изменился – это Rio. В марте этот автомобиль разошелся тиражом 2,9 тысяч (-64%). А по результатам квартала (17 017 а/м) именно Rio стала самой продаваемой моделью в абсолюте.

Тройку брендов-лидеров традиционно замыкает Hyundai (4 909 проданных автомобилей, падение на 68%). По седанам Solaris за март состоялось 1,7 тысячи продаж, в 3,6 раза меньше, чем в марте 2021 года. Кроссоверов Creta реализовали 1 563 а/м – аж в 4,4 раза меньше. Удивил у Hyundai лишь вседорожник Tucson –734 а/м. На фоне того, что год назад покупателей нашли лишь 167 машин этой модели, это означает рост в 4,4 раза. Нашлись щедрые запасы на складах. Остальные модели Hyundai по-прежнему не попадают в топ-25 наиболее популярных.

Дилеры компании Renault, что снова не попадет на пьедестал, но вошла в квартет лучших по продажам марок, в марте 2022 года отчитались о 4 072 сделках (-65%). Как и все западные компании, французы оказались не готовы нести риски, прежде всего, в части имиджа. Прочие иностранные бренды, составившие десятку лидеров, показали не менее удручающие результаты: Volkswagen (2,4 тысячи а/м, -74%), Skoda (2,8 тысячи а/м, -71%). Лишь с немногим менее значительным падением март закончила Toyota (3,2 тысячи а/м, -69%). Nissan декларировал продажи в 2,7 тысячи а/м (-53%). В целом о падении отчиталось 39 марок. И лишь шесть – Exeed, Isuzu, Chevrolet, DFM, Great Wall и Hino – о росте. Но в целом эта "шестерка" реализовала менее 800 автомобилей. Рост обеспечен низкой базой или даже отсутствием продаж прошлого периода.

В более-менее выгодной ситуации оказались разве что "китайцы". Хотя и здесь бизнес в основном в марте сжимался, разве что чаще не такими резкими темпами, как у брендов из других стран. Лучше других чайна-марок в марте "выступили" на рынке дилеры компании Haval – реализовали 1 573 автомобилей (- 44%). На второе место вышла компания Geely: ее продажи за март составили 1 492 новых а/м (-14%). Бестселлером марки неожиданно стал самый дорогой в модельной гамме кроссовер Tugella (553 автомобилей, рост в 6,8 раза). Его доставляют из Китая. Лидировавший прежде паркетник Coolray откровенно "провалился" – 497 а/м (-66%). Сборка этой модели ведется в Белоруссии, и у нее есть проблемы с поставками комплектующих. Родственные друг другу бренды Chery и Exeed продали примерно по полтысячи новых автомобилей каждый.

В целом "китайцы", которые дали понять, что не имеют политических предпосылок против продолжения бизнеса в России, находятся сейчас едва ли не в самой выгодной ситуации среди всех представленных у нас брендов. Но и сложностей много. Прежде всего логистика брендов из Поднебесной была часто "завязана" на западные компании, которые приостановили сотрудничество с Россией. Кроме того, немало "китайцев" успели отметиться очень серьезным (иногда до 60% за I квартал) ростом цен. Машины, закупленные дилерами по тем прайс-листам, когда за доллар просили выше 130 рублей, еще долго не будут продавать сколько-нибудь дешево. Клиентов, которые согласятся покупать китайские автомобили по 3-5 миллионов рублей, будет, естественно, гораздо меньше, чем тех, которые заглядывались на этот же товар, когда его позиционировали в более скромной ценовой лиге.

Ключевые представители премиальных брендов по-прежнему официально рассказывают о своих продажах только в разрезе квартала. На первом месте остался BMW (8 414 а/м; -23% за квартал). Mercedes-Benz реализовал 6 919 легковых машин, -39%. Все остальные а/м класса премиум в "штуках" традиционно показывают существенно более скромные результаты. Так, Audi (2,4 тысячи а/м; - 43%) с трудом, но обогнал Lexus (1,7 тысячи; - 67%). При этом продажи обеих марок отмечались двузначным снижением и в январе, и в феврале текущего года. Volvo (1 519 а/м) потеряла 16% сбыта, Porsche (1 135 а/м) лишился 30% покупателей. Практически без машин, распродав остатки, оказались и дилеры Land Rover (980 а/м за квартал, -39%). В текущем году ждать новых поставок от Великобритании, которая особенно рьяно протестует против внешней политики России, точно не стоит. В свою очередь Genesis, Mini, Infiniti и Cadillac продолжали у нас продавать досадно мало автомобилей – в среднем от 200 до 500 "штук" за квартал. И их рост или падение почти незаметны в масштабах рынка.

Главным фактором для стабилизации авторынка может стать относительная нормализация внешнеполитического фона. Это может отогреть "замороженные" в марте каналы поставок комплектующих и запустить остановленные заводы. Однако пока о сроках окончания напряженности говорить сложно. Так или иначе, апрель 2022 года может оказаться близок к антирекорду продаж. Прежний антирекорд апреля был установлен в 2020 году, когда в условиях закрытия дилерских центров крупных городов на период локдауна из-за пандемии COVID-19 было реализовано лишь 38 922 новых автомобиля. Даже Lada тогда не смогла продать и 10 тысяч новых машин, а основные объемообразующие марки "довольствовались" сбытом в среднем в 2-4 тысячи новых а/м.

В первом полугодии 2022 года скорее всего будет реализовано 460-490 тысяч новых автомобилей. И это при условии, что в мае-июне "китайцы" смогут нормализовать поставки машин и комплектующих, продажи АвтоВАЗа останутся хотя бы на уровне нынешних значений, а у корейцев – подрастут до 8-10 тысяч автомобилей в месяц. На фоне высоких ценников из-за острого дефицита новых автомобилей на рынке покупательский спрос может подстегнуть снижение ставок по автокредитам в случае корректировки ключевой ставки ЦБ. В целом объем рынка России будет примерено соответствовать емкости авторитейла Испании, где население в три с лишним раза меньше.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph