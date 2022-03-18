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Сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение об отрыве льдины в акватории Волги возле села Фокино поступило 8 апреля в 14:10. На ней находилось рыбаки, которые не могли самостоятельно выбраться на сушу.
На место выдвинулось подразделение Аварийно-спасательного отряда города Воротынец на судне на воздушной подушке. Все рыбаки были спасены и доставлены на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает, что в период потепления выходить на лёд смертельно опасно.
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