Сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение об отрыве льдины в акватории Волги возле села Фокино поступило 8 апреля в 14:10. На ней находилось рыбаки, которые не могли самостоятельно выбраться на сушу.

На место выдвинулось подразделение Аварийно-спасательного отряда города Воротынец на судне на воздушной подушке. Все рыбаки были спасены и доставлены на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает, что в период потепления выходить на лёд смертельно опасно.