Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Происшествия
08 апреля 2022 16:39  [113] Медсестра больницы №5 Нижнего Новгорода обнаружена мёртвой на рабочем месте
08 апреля 2022 16:35  [103] Сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе
07 апреля 2022 18:01  [432] Убийца студентки из США в Нижегородской области приговорен к 24 годам лишения свободы
07 апреля 2022 12:40  [434] Уголовное дело о похищении и многократном изнасиловании нижегородки направлено в суд
07 апреля 2022 09:13  [750] Два человека погибли в ДТП на Мызинском мосту 6 апреля
06 апреля 2022 10:52  [411] Четыре человека пострадали при пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода
05 апреля 2022 16:30  [470] Более 60 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Ленинском районе 5 апреля
05 апреля 2022 13:50  [429] Хулиганов, уничтоживших часовню в Балахнинском районе, отправили под домашний арест
05 апреля 2022 13:06  [1059] Убийца 12-летней девочки в п.Большое Козино приговорён к пожизненному заключению
04 апреля 2022 13:55  [695] Медсестра нижегородской больницы №24 сломала позвоночник на работе
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе

08 апреля 2022 16:35  [103] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение об отрыве льдины в акватории Волги возле села Фокино поступило 8 апреля в 14:10. На ней находилось рыбаки, которые не могли самостоятельно выбраться на сушу.

На место выдвинулось подразделение Аварийно-спасательного отряда города Воротынец на судне на воздушной подушке. Все рыбаки были спасены и доставлены на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает, что в период потепления выходить на лёд смертельно опасно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Рыболовство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph