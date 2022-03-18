Более 4 тысяч человек приняло участие в патриотическом фестивале "VМесте" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В масштабном фестивале "VМесте", который прошел 8 апреля в нижегородском парке Победы, приняло участие более 4 тысяч человек. Для гостей организаторы подготовили насыщенную концертную программу.

В торжественном открытии фестиваля принял участие член Совета Федерации, представляющий Законодательное собрание Нижегородской области Александр Вайнберг.

"Я не так давно вернулся из Донбасса, встречался с нашими бойцами, пел им песни, которые вы сегодня тоже услышите. Видите, там стоят фуры с гуманитарной помощью, скоро они отправятся в Донецк, куда мы отправляемся с Олегом Лавричевым. Поездка непростая, но мы понимаем, как там ждут нашу помощь. Мы едины с Донбассом. Правда за нами! Бог за нас! Мы победим!" - сказал Александр Вайнберг.

"Мы уже не первый раз передаем гуманитарную помощь в Донбасс, не остается в стороне вся Нижегородская область. Сегодня мы отправляем очередную партию стройматериалов, продуктов и предметов первой необходимости, постельные принадлежности. Одна фура у нас едет в Белгород, остальные – напрямую в Донецк. "Единая Россия" с самого начала объявила сбор гуманитарной помощи, и к нам присоединяются предприниматели и крупные предприятия, общественные организации, неравнодушные жители. Эта ситуация объединила всех людей, независимо от партийной принадлежности, сфер деятельности и возраста", - рассказал руководитель регионального исполкома и волонтерского центра "Единой России" Алексей Антонов.

Участие в мероприятии в парке Победы приняли представители всех политических партий региона.

"Мы, как и вся страна, оказываем помощь нашим ребятам, которые сейчас стоят на защите Родины. Им очень нужна наша поддержка. Также помощь нужна жителям Донбасса. Наша партия организовала три точки сбора гуманитарной помощи в Нижнем Новгороде. Активные нижегородцы несут туда предметы первой необходимости, продукты питания, товары для детей", - сказала руководитель аппарата регионального отделения политической партии "Справедливая Россия-Патриоты-За Правду" в Нижегородской области Татьяна Гриневич.

На территории парка в этот день работали интерактивные площадки. Так, гостям мероприятия предлагали написать "Письмо поддержки" на фирменной открытке с пожеланиями российским военнослужащим, которые выполняют свой гражданский долг.

В фестивале приняли участие жители Донбасса, эвакуированные в Нижегородскую область.

"Мы очень благодарны президенту России Владимиру Путину, который принял такое решение - оказать помощь Донбассу. Также хочу высказать большую благодарность людям, которые принимают нас здесь, в Нижегородской области. Какая у вас большая, широкая душа! Сегодняшний праздник меня очень вдохновил: мы вновь увидели солидарность и единение", - отметила жительница Донбасса Татьяна Муртазина.

Кроме того, для участников фестиваля была организована встреча с Героем России, нижегородцем Александром Коноваловым.

"Сплочение народа выражается в готовности защитить страну. Это мероприятие объединяет людей для решения задач, которые ставит перед нами государство. Важно, что на фестивале много семей, именно на таких мероприятиях закладываются духовные ориентиры. Дети начинают больше любить и ценить свою Родину, когда посещают подобные акции", - отметил Александр Коновалов.

На фестивале все желающие могли научиться собирать и разбирать автомат Калашникова, проверить свою меткость в тире и прогуляться по парку Победы. На детской площадке аниматоры наносили юным участникам мероприятия аквагрим с изображением триколора.

Участники делали памятные фото, которые крепились на большую конструкцию в форме символической буквы V. Мастер-класс по оказанию первой помощи провели "Волонтеры-медики". Также были организованы показательные выступления спецназа России и центра кинологической службы.

Кроме того, для гостей работала полевая кухня, где можно было поесть кашу и попить чай.