Финальные соревнования WorldSkillsRussia пройдут в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Соревнования в рамках финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) проведут в Нижегородской области с 11 по 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соревнования профмастерства проведут по международным стандартам WorldSkillsRussia. В них примут участие лучшие студенты профессиональных образовательных организаций из 50 субъектов РФ: 104 человека, работу которых оценят 120 экспертов.

Предусмотрено пять конкурсных компетенций: художественная роспись по дереву, эксплуатация судов водного транспорта, экспедирование грузов, социальная работа и печное дело.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, во многом благодаря движению "Молодые профессионалы" растёт уровень качества обучения кадров в стране, поэтому проведение таких мероприятий очень важно для системы образования.

"Мы рады вновь принимать на нижегородской земле столь масштабные соревнования. Все больше молодежи делает выбор в пользу среднего профессионального образования, а это значит, что престиж рабочих специальностей растет. Движение "Молодые профессионалы" играет значимую роль в том, чтобы курс на развитие СПО сохранялся и развивался. Удачи всем участникам!" – сказала Ольга Петрова.

Состязания пройдут на четырех площадках в ведущих профессиональных образовательных учреждений региона. 11-16 апреля в Перевозском строительном колледже будет оцениваться компетенция "Печное дело", а в Семеновском индустриально-художественном техникуме в эти же дни - компетенция "Художественная роспись по дереву". 12-14 апреля и 18-22 апреля в Нижегородском губернском колледже пройдут состязания по компетенциям "Социальная работа" и "Экспедирование грузов", 17-22 апреля в Городецком губернском колледже - по компетенции "Эксплуатация судов водного транспорта".

Соревнования по компетенциям "Печное дело", "Художественная роспись по дереву" и "Эксплуатация судов водного транспорта" приравнены к финалу X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia). По их результатам пройдет награждение победителей и призеров.

Кроме того, соревнования станут коммуникативной площадкой по вопросам подготовки молодых специалистов и развитию юниорского направления соревнований среди школьников. Обучающихся общеобразовательных учреждений ждут профориентационные мероприятия на площадках соревнований.



Открытие соревнований финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia):

11 апреля, 11.00 – Перевоз, пр. Советский, д. 27, Перевозский строительный колледж – специальность "Печное дело";

12 апреля, 14.00 – Семенов, пл. Ленина, д. 3, Центр культуры и искусства – специальность "Художественная роспись по дереву";

12 апреля, 14.00 – Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 1, Нижегородский губернский колледж – специальность "Социальная работа";

19 апреля, 14.00 – Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 1, Нижегородский губернский колледж – специальность "Экспедирование грузов";

18 апреля, 11.00 – Городец, пл. Ватутина, д. 6, Дом культуры "Северный" - специальность "Эксплуатация судов водного транспорта".