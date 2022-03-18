Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2022 10:46  [122] Квадрокоптер помог обнаружить незаконную рубку в Выксунском районе
09 апреля 2022 10:26  [125] Колл-центр новой транспортной сети в Нижнем Новгороде набирает операторов
09 апреля 2022 10:01  [156] Финальные соревнования WorldSkillsRussia пройдут в Нижегородской области
08 апреля 2022 18:37  [396] Акция дарения вещей "Зелёная суббота" стартует в Нижегородской области 23 апреля
08 апреля 2022 17:59  [449] Более 4 тысяч человек приняло участие в патриотическом фестивале "VМесте" в Нижнем Новгороде
08 апреля 2022 17:32  [408] Газопровод введен в эксплуатацию в поселке Фролищи Нижегородской области
08 апреля 2022 17:18  [371] Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в патриотическом фестивале "VМесте"
08 апреля 2022 17:11  [388] Отделение для реабилитации переболевших коронавирусом открылось в нижегородской больнице №28
08 апреля 2022 17:03  [344] Проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" запущен в соцсетях
08 апреля 2022 16:07  [237] Нижегородские коммунальщики приступили к очистке мостов в рамках месячника по благоустройству
Общество

Квадрокоптер помог обнаружить незаконную рубку в Выксунском районе

09 апреля 2022 10:46  [122] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Квадрокоптер помог обнаружить незаконную рубку в Выксунском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 47 дронов используется для воздушного патрулирования лесного фонда региона. Благодаря такому беспилотнику 6 апреля и была обнаружена незаконная рубка в Вильском лесничестве.

По данным областного министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, общий объём вырубки составил 16,77 куб. м. Ущерб лесному фонду оценивается в 118 тыс. рублей.

По данному факту направлено заявление в отдел МВД России по г.о.г. Выкса.

Согласно информации, мониторинга территории лесного фонда с помощью квадрокоптеров ведётся в регионе с 2020 года. Тогда их насчитывалось 12. В 2021 году закупили ещё 35 аппаратов.

Квадрокоптеры обследуют леса для выявления нарушений по 166 воздушным маршрутам патрулирования, формируемых по нескольким критериям: в местах наиболее высокой концентрации заготовки древесины, с учётом повышенной рекреационной нагрузки и труднодоступности лесных участков (заболоченность, непроходимость и иные факторы), удаленности от лесных дорог и трасс.

Как сообщал ранее глава региона Глеб Никитин, внедрение цифровых технологий в сфере защиты окружающей среды — одно из важных направлений нацпроекта "Экология".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph