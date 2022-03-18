Квадрокоптер помог обнаружить незаконную рубку в Выксунском районе Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Квадрокоптер помог обнаружить незаконную рубку в Выксунском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 47 дронов используется для воздушного патрулирования лесного фонда региона. Благодаря такому беспилотнику 6 апреля и была обнаружена незаконная рубка в Вильском лесничестве.

По данным областного министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, общий объём вырубки составил 16,77 куб. м. Ущерб лесному фонду оценивается в 118 тыс. рублей.

По данному факту направлено заявление в отдел МВД России по г.о.г. Выкса.

Согласно информации, мониторинга территории лесного фонда с помощью квадрокоптеров ведётся в регионе с 2020 года. Тогда их насчитывалось 12. В 2021 году закупили ещё 35 аппаратов.

Квадрокоптеры обследуют леса для выявления нарушений по 166 воздушным маршрутам патрулирования, формируемых по нескольким критериям: в местах наиболее высокой концентрации заготовки древесины, с учётом повышенной рекреационной нагрузки и труднодоступности лесных участков (заболоченность, непроходимость и иные факторы), удаленности от лесных дорог и трасс.

Как сообщал ранее глава региона Глеб Никитин, внедрение цифровых технологий в сфере защиты окружающей среды — одно из важных направлений нацпроекта "Экология".