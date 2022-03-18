Школа волонтёров фестиваля "Том Сойер Фест" открывается в Нижегородской области

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НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Школа волонтёров фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" открывается в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы — ОП "Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС" и координаторы фестиваля.
С 11 по 17 апреля в рамках проекта "Первый шаг" единомышленникам в деле сохранения культурного наследия помогут получить знания об основах фестиваля, создать свою команду координаторов и освоить технологию работы с деревом на примере реставрации сложного декора.
Предусмотрено два этапа: теория в онлайн-формате и практика в реставрационной мастерской.
Всего поступило более 70 заявок от участников из Нижнего Новгорода, а также из городов Кстово, Арзамас, Балахна и Бор.
Основная команда координаторов фестиваля планирует отремонтировать ул. Короленко, 17 в Нижнем Новгороде. Дом с шатром-епанчей изначально был построен как доходный для зажиточной крестьянки Прасковьи Щелухиной в 1912 году. Сейчас здание пустует. Приступить к работе планируется в июне.
Кроме того, летом во время фестиваля планируется организовать кампус по обучению навыкам реставрации объектов с привлечением экспертов и волонтеров.
Напомним, в Нижнем Новгороде "Том Сойер Фест" стартовал в 2018 году. За четыре сезона волонтёры с привлечением партнёров и спонсоров отремонтировали семь домов в квартале церкви Трех Святителей (ул. Новая-Короленко-Славянская).
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