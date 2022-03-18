Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2022 12:49  [86] Школа волонтёров фестиваля "Том Сойер Фест" открывается в Нижегородской области
09 апреля 2022 10:46  [159] Квадрокоптер помог обнаружить незаконную рубку в Выксунском районе
09 апреля 2022 10:26  [160] Колл-центр новой транспортной сети в Нижнем Новгороде набирает операторов
09 апреля 2022 10:01  [187] Финальные соревнования WorldSkillsRussia пройдут в Нижегородской области
08 апреля 2022 18:37  [419] Акция дарения вещей "Зелёная суббота" стартует в Нижегородской области 23 апреля
08 апреля 2022 17:59  [471] Более 4 тысяч человек приняло участие в патриотическом фестивале "VМесте" в Нижнем Новгороде
08 апреля 2022 17:32  [427] Газопровод введен в эксплуатацию в поселке Фролищи Нижегородской области
08 апреля 2022 17:18  [386] Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в патриотическом фестивале "VМесте"
08 апреля 2022 17:11  [401] Отделение для реабилитации переболевших коронавирусом открылось в нижегородской больнице №28
08 апреля 2022 17:03  [355] Проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" запущен в соцсетях
Общество

Школа волонтёров фестиваля "Том Сойер Фест" открывается в Нижегородской области

09 апреля 2022 12:49  [86] Общество
фото: https://vk.com/tsfnn

фото: https://vk.com/tsfnn

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Школа волонтёров фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" открывается в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы — ОП "Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС" и координаторы фестиваля.

С 11 по 17 апреля в рамках проекта "Первый шаг" единомышленникам в деле сохранения культурного наследия помогут получить знания об основах фестиваля, создать свою команду координаторов и освоить технологию работы с деревом на примере реставрации сложного декора.

Предусмотрено два этапа: теория в онлайн-формате и практика в реставрационной мастерской.

Всего поступило более 70 заявок от участников из Нижнего Новгорода, а также из городов Кстово, Арзамас, Балахна и Бор.

Основная команда координаторов фестиваля планирует отремонтировать ул. Короленко, 17 в Нижнем Новгороде. Дом с шатром-епанчей изначально был построен как доходный для зажиточной крестьянки Прасковьи Щелухиной в 1912 году. Сейчас здание пустует. Приступить к работе планируется в июне.

Кроме того, летом во время фестиваля планируется организовать кампус по обучению навыкам реставрации объектов с привлечением экспертов и волонтеров.

Напомним, в Нижнем Новгороде "Том Сойер Фест" стартовал в 2018 году. За четыре сезона волонтёры с привлечением партнёров и спонсоров отремонтировали семь домов в квартале церкви Трех Святителей (ул. Новая-Короленко-Славянская).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Градозащитники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph