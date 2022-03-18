Турнир ПФО по баскетболу 3x3 в рамках 15-го суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет" прошёл в Нижнем Новгороде Спорт

фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Турнир ПФО по баскетболу в рамках суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет" прошёл в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Турнир проводился по инициативе полпреда Игоря Комарова в рамках "Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года". На мероприятии также присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, бронзовый призер олимпийских игр, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент ШБЛ "КЭС-Баскет" Алексей Фролов и многие другие.

В мероприятии приняли участие игроки и тренеры команд-участниц регионального этапа чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет" сезона 2021-2022 гг. – учащиеся общеобразовательных организаций, которые не являются профессиональными спортсменами: школьники и студенты вузов и ссузов, а также воспитанники детских домов.

"Поздравляю всех участников и призеров. Сегодня мы увидели замечательную эмоциональную игру. Баскетбол 3х3, на мой взгляд, - это один из самых перспективных, интересных, демократичных, наиболее доступных видов спорта, который отличается большой динамичностью, скоростью, нестандартными решениями, высокими требованиями к игрокам. Сейчас этот вид спорта очень быстро развивается. Многие следили за выступлениями женской и мужской сборной России на Олимпиаде в Токио. Уверен, среди участников сегодня тоже будут достойные представители лучших команд, а может быть, и национальной сборной. Мы будем поддерживать этот турнир, проводить его ежегодно, чтобы вы развивались и двигались дальше", - сказал Игорь Комаров.

"Успехи сборных команд 3х3 на Олимпиаде - это прекрасный результат, и сейчас важно масштабировать это. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят играло в баскетбол 3х3. ПФО - важный и значимый регион, мы хотим, чтобы здесь развивалось как можно больше направлений баскетбола как 5х5, так и 3х3. Великолепная профессиональная команда по баскетболу "Нижний Новгород", которая состоит из российский игроков, - отличный пример. Не останавливаемся на достигнутом, двигаемся дальше!", - сказал Андрей Кириленко.

В завершение турнира полномочный представитель президента РФ в ПФО поздравил победителей и вручил награды.

У юношей победителями стали баскетболисты Самарской области, обыгравшие в финале Чувашскую Республику (12:8). Третье место – за нижегородцами.

У девушек лучшими в ПФО стали представительницы Республики Удмуртия. "Серебро" у Нижегородской области, третье место – у Кировской области. Лучшими игроками стали Александра Филиппова (Удмуртская Республика) и Павел Хлыщенко (Самарская область).