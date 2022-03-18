Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Спорт
09 апреля 2022 14:09  [101] Турнир ПФО по баскетболу 3x3 в рамках 15-го суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет" прошёл в Нижнем Новгороде
08 апреля 2022 18:55  [400] Глеб Никитин провёл рабочую встречу с президентом РФБ Андреем Кириленко
08 апреля 2022 15:28  [247] Константин Аргентов избран председателем федерации фехтования Нижегородской области
05 апреля 2022 18:09  [982] Три "золота" и "серебро" завоевали нижегородцы на первенстве России по гиревому спорту среди ветеранов
05 апреля 2022 09:02  [513] Определены победители очного этапа Нижегородской Гимнастрады-2022
04 апреля 2022 17:26  [920] "Матч звезд" и концерт IOWA пройдут в рамках финала Чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" 9 апреля в Нижнем Новгороде
04 апреля 2022 17:03  [497] Нижегородец Илья Ковальчук занял третье место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию
01 апреля 2022 14:24  [744] Евгений Люлин: "Команда ФК "Химик" стала более сыгранной, пришли молодые талантливые игроки"
31 марта 2022 16:57  [804] Нижегородский конькобежец Сергей Трофимов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени
28 марта 2022 14:56  [1910] Более 30 команд приняли участие в нижегородском фестивале ГТО
Спорт

Турнир ПФО по баскетболу 3x3 в рамках 15-го суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет" прошёл в Нижнем Новгороде

09 апреля 2022 14:09  [101] Спорт
фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Турнир ПФО по баскетболу в рамках суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет" прошёл в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Турнир проводился по инициативе полпреда Игоря Комарова в рамках "Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года". На мероприятии также присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, бронзовый призер олимпийских игр, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент ШБЛ "КЭС-Баскет" Алексей Фролов и многие другие.

В мероприятии приняли участие игроки и тренеры команд-участниц регионального этапа чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет" сезона 2021-2022 гг. – учащиеся общеобразовательных организаций, которые не являются профессиональными спортсменами: школьники и студенты вузов и ссузов, а также воспитанники детских домов.

"Поздравляю всех участников и призеров. Сегодня мы увидели замечательную эмоциональную игру. Баскетбол 3х3, на мой взгляд, - это один из самых перспективных, интересных, демократичных, наиболее доступных видов спорта, который отличается большой динамичностью, скоростью, нестандартными решениями, высокими требованиями к игрокам. Сейчас этот вид спорта очень быстро развивается. Многие следили за выступлениями женской и мужской сборной России на Олимпиаде в Токио. Уверен, среди участников сегодня тоже будут достойные представители лучших команд, а может быть, и национальной сборной. Мы будем поддерживать этот турнир, проводить его ежегодно, чтобы вы развивались и двигались дальше", - сказал Игорь Комаров.

"Успехи сборных команд 3х3 на Олимпиаде - это прекрасный результат, и сейчас важно масштабировать это. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят играло в баскетбол 3х3. ПФО - важный и значимый регион, мы хотим, чтобы здесь развивалось как можно больше направлений баскетбола как 5х5, так и 3х3. Великолепная профессиональная команда по баскетболу "Нижний Новгород", которая состоит из российский игроков, - отличный пример. Не останавливаемся на достигнутом, двигаемся дальше!", - сказал Андрей Кириленко.

В завершение турнира полномочный представитель президента РФ в ПФО поздравил победителей и вручил награды.

У юношей победителями стали баскетболисты Самарской области, обыгравшие в финале Чувашскую Республику (12:8). Третье место – за нижегородцами.

У девушек лучшими в ПФО стали представительницы Республики Удмуртия. "Серебро" у Нижегородской области, третье место – у Кировской области. Лучшими игроками стали Александра Филиппова (Удмуртская Республика) и Павел Хлыщенко (Самарская область).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph