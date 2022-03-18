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Генеральную уборку проведут на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Согласно информации, ведомство поручило провести дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, которая отвечает за содержание стадиона, внеплановую генеральную уборку на всей территории стадиона.
Отмечается, что также в порядок будут проведены и неэксплуатируемые зоны стадиона.
В настоящее время на части трибун и в некоторых помещениях ведутся ремонтные и профилактические работы. Поэтому они не используются при проведении матчей.
Общая площадь здания стадиона - 127 500 кв. м.
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