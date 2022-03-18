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Спорт

Генеральную уборку проведут на стадионе "Нижний Новгород"

11 апреля 2022 09:15  [128] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Генеральную уборку проведут на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, ведомство поручило провести дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, которая отвечает за содержание стадиона, внеплановую генеральную уборку на всей территории стадиона.

Отмечается, что также в порядок будут проведены и неэксплуатируемые зоны стадиона.

В настоящее время на части трибун и в некоторых помещениях ведутся ремонтные и профилактические работы. Поэтому они не используются при проведении матчей.

Общая площадь здания стадиона - 127 500 кв. м.

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Теги:
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