Cлабовидящие люди впервые написали "Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

Cлабовидящие люди впервые написали "Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ им. Н.И.Лобачевского, где и была организована офлайн-площадка.

Согласно информации, в акции приняли участие 12 человек. Текст читала нижегородская писательница Марина Кулакова.

Все желающие могли выбрать, как писать диктант, - в электронной форме, шрифтом Брайля или обычным способом.

"Особенность людей, которые собрались здесь, в том, что они не могут писать, как все. И специально для них мы создали эту площадку, чтобы была возможность в комфортных условиях писать и шрифтом Брайля, и на компьютере. Есть слабовидящие люди, которые могут писать обычным шрифтом", - отметила руководитель тифлоинформационного центра ННГУ, заместитель директора Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" Марина Рощина.

Она добавила, что писать диктант сложнее, потому что люди все больше стали пользоваться голосовым выводом.



Результаты участники смогут узнать на сайте totaldict.ru через две недели после акции.

Напомним, "Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Организовали его студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2004 году.

В этом году 9 апреля "Тотальный диктант" писали в 18-й раз не только в России, но и в более чем 40 странах мира. Автором текста 2022 года стала писательница Марина Степнова.