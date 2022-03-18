Владимир Путин рассказал об основных мерах поддержки АПК Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ продолжает принимать меры поддержки АПК, что позволит не допустить дефицита сельскохозяйственной продукции и роста цен на нее.

Так, президент России Владимир Путин поручил выделить не менее 153 млрд рублей на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты.

Центрам селекции и семеноводства будет направлено 5 млрд рублей на импортзамещение в производстве отечественной сельхозпродукции.

Также правительство РФ разработает меры поддержки для развития производства техники внутри страны, что позволит увеличить выпуск сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов для строительства рыбопромысловых судов.

Кроме того, к июлю будет разработана новая стратегия развития АПК и рыбохозяйственного комплекса. Она позволит увеличить темпы роста отрасли в сравнении с общеэкономическими по стране.

Напомним, что в Нижегородской области уже был принят ряд мер по поддержке АПК.

Так, более 200 млн рублей было выделено на поддержку инвестдеятельности АПК Нижегородской области, из которых 180 млн рублей будет направлено на выплату субсидий на создание животноводческих объектов молочного животноводства, а 80 млн рублей - на приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники.

Также в феврале более 4,4 млрд рублей было направлено на поддержку АПК региона в 2022 году.

Средства будут направлены, прежде всего, на поддержку собственного производства молока - 341,3 млн руб. из федерального бюджета и 484 млн руб. из регионального.

На поддержку племенного животноводства будет направлено 70 млн руб. из федерального бюджета и 300,5 млн руб. из регионального, а также на поддержку элитного семеноводства – 68,3 млн руб. и 116 млн руб. соответственно.

"За последние годы наш регион значительно увеличил производство мяса, молочной продукции, ведется масштабная работа по выращиванию собственных фруктов и овощей. Сейчас одна из основных задач - оперативно реагировать на все экономические вызовы и поддержать аграриев, потому что именно они обеспечивают продовольственную безопасность. Отмечаю, что поддержка АПК идет по всем направлениям, и правительством РФ уже принято решение о выделении регионам дополнительно 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию механизма льготного кредитования АПК. Уверен, что Нижегородская область получит здесь значительную поддержку.

Со своей стороны, депутаты Законодательного собрания и правительство области окажут сельхозпроизводителям необходимую помощь. Причем это будет делаться по мере необходимости в течение всего бюджетного года. Впереди – посевная, которая, я в этом уверен, будет организована на высоком уровне", - рассказал председатель комитета Заксобрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Федеральные субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения составят 193,4 млн рублей.

Субсидии из областного бюджета направят также на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники – 438,6 млн рублей, на создание молочных ферм - 260,8 млн рублей.

"Губернатор и правительство очень внимательно относятся к поддержке сельского хозяйства. В любых самых сложных условиях продовольственная безопасность – это важнейшее направление. Поддержка АПК будет проводиться системно. Сегодня наши аграрии обеспечены льготными кредитами и другими льготами, по различным программам постоянно выделяется дополнительное финансирование. Все понимают, что нас ожидает непростой период. Пока мы не знаем, сколько времени он продлится. Те меры, которые принимают правительство и губернатор, поддерживаются парламентом, отвечают требованиям сегодняшнего дня. Нужно оперативно отслеживать новые тенденции, изменения, которые принимаются федеральным Правительством РФ, Центральным банком, и быстро, в режиме реального времени, принимать управленческие решения", - сказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. Также он добавил, что на следующей неделе профильной комитет Заксобрания рассмотрит вопрос о подготовке к весенне-полевым работам в регионе.

"Нижегородская область сегодня полностью обеспечивает себя зерном, яйцом и картофелем. Работаем над тем, чтобы выйти на самообеспеченность по молоку, овощам и мясу. Это важнейшие продукты, которые должны быть доступны всем нижегородцам", - подчеркнул замгубернатора Андрей Саносян.