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Бизнес

Нижегородские предприятия могут принять участие в онлайн-встречах по импортозамещению с компаниями из регионов России

11 апреля 2022 13:58  [65] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские предприятия могут принять участие в онлайн-встречах по импортозамещению с компаниями из регионов России. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, агентство "Ворлдскиллс Россия" и "Точка кипения hi-tech" запускают цикл онлайн-встреч для российских предприятий "Внешнее рационализаторство и импортозамещение в условиях санкций". Мероприятия реализуются в рамках национального проекта "Производительность труда".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, цель таких встреч – организация обмена экспериментальными партиями продукции, проведение совместных разработок, а также заключение новых контрактов.

Первая онлайн-встреча состоится уже завтра - 12 апреля. В мероприятии примут участие ведущие специалисты предприятий, на которых активно развивается движение рационализаторов. Число заявителей не ограничено. Чтобы принять участие в онлайн-встрече, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Министр напомнил, что в рамках нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области открыта одна из 15 первых в стране "Точек кипения hi-tech" на базе АО "Промис".

Напомним, работа "Точки кипения hi-tech" ведется в рамках соглашения, заключенного между АО "Промис", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Платформа национальной технологической инициативы" (АНО "НТИ"). Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры "Ворлдскиллс".

СПРАВКА:
Темы и выступающие на онлайн-встрече 12 апреля:

  • Завод "Взлет" (Санкт-Петербург) - лидер в разработке и производстве приборов учета расхода жидкостей, газа и тепловой энергии. Запрос к бизнесу – готовность изготавливать ассортимент новой продукции: датчики давления, температуры, расходомеры, счетчики и т. д. для преодоления дефицита, вызванного остановкой поставок. Острая потребность в высококвалифицированных кадрах".
  • ООО "Аэрозоль Новомосковск" (Новомосковск, Тульская область), крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции. Запрос к рынку – дефицит по основным сырьевым позициям продукции завода (органика, силиконы, яды).
  • ЦНИИ "Курс", головной институт в судостроительной отрасли. Запрос и предложение: дефицит импортных комплектующих и собственные разработки для замещения зарубежной продукции.
  • АО "ВНИИНМ" (ГК "Росатом"). Предложение о разработках: материаловедение, металлы и сплавы, метрология, технологии и сырье для аддитивного производства, обратный инжиниринг.

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Теги:
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