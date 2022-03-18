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Общество

Нижегородскую телебашню 12 апреля украсит изображение звездного неба и спутников

11 апреля 2022 16:56  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородскую телебашню 12 апреля украсит изображение звездного неба и спутников. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Согласно информации, в честь Дня космонавтики 12 апреля с 20:00 до 23:00 на телебашне можно будет увидеть мерцающие на ночном небе звезды и планеты Солнечной системы. Также на гранях телевышки появятся залпы светового салюта, портрет Юрия Гагарина, изображение космической ракеты и спутников связи.

Как рассказал директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин, телевещание неразрывно связано с космосом, ведь спутниковые технологии — важное звено в системе распространения телесигнала. Кроме того, в Нижнем Новгороде есть своя спутниковая станция, которая обеспечивает распространение местного контента по всем 43 объектам региональной цифровой телесети .

Также в честь Дня космонавтики праздничное освещение будет включено на Останкинской телебашне в Москве, а также на телебашнях Воронежа, Саранска, Челябинска, Тулы, Екатеринбурга, Саратова, Перми и других городов.

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