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Первый в России почетный консул Боснии и Герцеговины начал работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в представительстве МИД России в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов вручил почетному консулу Боснии и Герцеговины в Нижнем Новгороде Игорю Подколзину его первую консульскую карточку. Он был утвержден на пост почетного консула в 2022 году с юрисдикцией в Нижегородской области.
Нижегородская область стала первым регионом России, где открылся офис почетного консула Боснии и Герцеговины.
Как отметили в представительстве, принятию данного решения способствовали дружественные отношения между двумя странами, а также растущая двусторонняя заинтересованность в ускорении экономического сотрудничества и укреплении культурных связей.
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В 2018 году было подписано Соглашение о сотрудничества между правительством Нижегородской области и правительством Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
В 2019 году в Республике Сербской Боснии и Герцеговины успешно проведены "Дни Нижегородской области".
В 2020 году состоялся визит в Нижегородскую область Чрезвычайного и Полномочного посла Боснии и Герцеговины в Российской Федерации Желько Самарджии, в ходе которого он сообщил о намерении боснийской стороны назначить в России несколько почетных консулов.
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