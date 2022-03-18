Первый в России почетный консул Боснии и Герцеговины начал работу в Нижнем Новгороде Общество

Фото: представительство МИД России в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый в России почетный консул Боснии и Герцеговины начал работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в представительстве МИД России в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов вручил почетному консулу Боснии и Герцеговины в Нижнем Новгороде Игорю Подколзину его первую консульскую карточку. Он был утвержден на пост почетного консула в 2022 году с юрисдикцией в Нижегородской области.

Нижегородская область стала первым регионом России, где открылся офис почетного консула Боснии и Герцеговины.

Как отметили в представительстве, принятию данного решения способствовали дружественные отношения между двумя странами, а также растущая двусторонняя заинтересованность в ускорении экономического сотрудничества и укреплении культурных связей.

СПРАВКА:

В 2018 году было подписано Соглашение о сотрудничества между правительством Нижегородской области и правительством Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

В 2019 году в Республике Сербской Боснии и Герцеговины успешно проведены "Дни Нижегородской области".

В 2020 году состоялся визит в Нижегородскую область Чрезвычайного и Полномочного посла Боснии и Герцеговины в Российской Федерации Желько Самарджии, в ходе которого он сообщил о намерении боснийской стороны назначить в России несколько почетных консулов.