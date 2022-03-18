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Покупка качественного посадочного материала для садоводов

12 апреля 2022 09:00  [63]

«Долина Растений» представляет собой филиал известной садоводческой компании из Беларуси, имеющей одноименное название. Структура успешно стартовала в 2019 году на российском рынке. В настоящее время ведется с клиентами в местной валюте, при необходимости организуется быстрая доставка в любую часть РФ. Детальнее на dolina-sad.ru.

Лучшие предложения

Теперь клиентам стали доступными распространенные сорта всевозможных декоративных насаждений, в отдельную категорию вынесены плодовые культуры. Все растения выращиваются в просторном и благоустроенном питомнике, имеются также теплицы, за которыми ухаживают опытные специалисты. При желании можно выбрать из огромного ассортимента и заказать эксклюзивные насаждения, всевозможную рассаду, представленную производителями и поставщиками из Европы.

Бесспорный плюс сотрудничества заключается в реализации описываемой продукции на выгодных условиях и по доступным ценам. Не стоит сомневаться в качестве растений, на весь посадочный материал без исключения выдается гарантия. За прошедшие годы деятельности уже завоевано доверие со стороны благодарных потребителей.

К каждому с открытым сердцем!

Интернет-магазин, называющийся «Долина Растений», ведет активную продажу такой продукции:

  • саженцы с луковицами;
  • семена.

Заказ без труда оформляется в режиме онлайн, после чего человек его получает через доставку, самую подходящую по способу. Каталог демонстрирует порядка 4000 продажных позиций, в частности это:

  • овощные и цветочные семена;
  • луковицы с клубнями для высадки цветов;
  • пряные различные травы, даже самые редкие экземпляры;
  • комнатные насаждения в экзотическом и цитрусовом варианте;
  • саженцы для выращивания кустарников с деревьями;
  • садовые инструменты и приспособления.

Каталог не регулярной основе пополняется новинками, полученными в ходе продолжительной селекции. Здесь можно подобрать необычные гибридные сорта, иметь в своей коллекции которые мечтают многие садоводы со стажем.

Предлагаемые семена, саженцы, луковицы являются результатом кропотливых трудов опытного и квалифицированного персонала. Они отличаются высоким качеством, демонстрируют на практике приживаемость на 100%, а на акклиматизацию не уходит много времени.

Если предстоит отправка растительной продукции, она проходит тщательную проверку. Далее следует ее бережная специальная упаковка, обеспечивающая полную сохранность от возможного переохлаждения или неосторожного травмирования в пути. Так клиент получает неповрежденный посадочный материал.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

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