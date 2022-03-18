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Услуги компании ООО "Сервис Транс-Карго"

12 апреля 2022 09:26  [71]

Транспортная компания ООО «Сервис Транс-Карго» предлагает вам доставку грузов в любые города и населенные пункты России и других стран. В нашей компании вы можете заказать доставку грузов разными видами транспорта. Это авиадоставка, по железной дороге, грузовые перевозки на автомобилях.

У нас можно заказать и мультимодальные перевозки на Дальний Восток. Посмотреть подробнее все направления вы можете на нашем сайте strans.ru.

В нашей компании вы можете заказать перевозки: в Абакан, Астрахань, Владикавказ, Алматы, Минск, Екатеринбург, Калининград и другие города из Москвы.

Пользоваться нашими услугами действительно приятно. Мы работаем по удобным и приемлемым тарифам.

О грузоперевозках

Услуги нашей логистической компании пользуются спросом. И это не случайно, ведь многие компании хотели бы, чтобы их груз был доставлен в максимально короткие сроки в нужное место.

У нас вы можете выбрать услугу грузоперевозок, которая будет наиболее приемлемой для вас.

Самыми демократичными по цене являются автомобильные перевозки. Разветвленная сеть автодорог позволяет в кратчайшие сроки доставить любой товар в нужный город. Преимущества автоперевозок в их мобильности, быстроте, удобстве. Например, с помощью автомобилей можно довезти сразу несколько грузов от разных компаний.

Авиационные перевозки еще более короткие по срокам. Но они являются самыми дорогими. Весомый плюс в том, что доставка самолетами осуществляется быстро, за несколько часов. Также перевозка на самолетах подойдет для хрупких вещей, ювелирных изделий, ценных грузов, цветов и растений, и многого другого.

Перевозка по железной дороге более растянута по времени, но и более безопасна. Это наиболее приемлемый вариант для крупных партий товара, а также оптовых перевозок.

Сотрудничать с нами будет приятно и удобно. Вы сможете заказать наши услуги через сайт strans.ru. У нас огромный опыт работы и высокая квалификация. Это позволяет нам оказывать свои услуги максимально качественно.

Наши преимущества

Мы обеспечиваем нашим клиентам выгодные условия сотрудничества. Для нас важно, чтобы каждый клиент мог контролировать перемещение грузов.

Наш опыт работы более 20 лет. Поэтому мы знаем все тонкости и нюансы организации грузоперевозок.

У нас есть некоторые преимущества перед конкурентами. Прежде всего, мы не только занимаемся организацией грузов, но и можем организовать их хранение на наших собственных складах.

Другие плюсы:

  • индивидуальные технологии обработки грузов;
  • возможно онлайн-отслеживание статуса груза.

У нас почти 200 маршрутов отправки. Мы уверены, вы будете довольны сотрудничеством с нами!

Приглашаем вас на сайт strans.ru!

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