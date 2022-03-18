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Бизнес

Просроченная задолженность за электроэнергию жителей Нижегородской области превысила 460 млн рублей

12 апреля 2022 10:48  [98] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Просроченная задолженность за электроэнергию жителей Нижегородской области перед "ТНС энерго НН" превысила 460 млн рублей по состоянию на 1 апреля. Об этом сообщили в ПАО "ТНС энерго НН".

Согласно информации, на первом месте "антирейтинга" расположился г. Нижний Новгород с совокупной просроченной задолженностью клиентов-физических лиц почти 220 млн рублей. На второй строчке – г.о. г. Дзержинск, в котором суммарная задолженность жителей более 42 млн рублей. Замыкает тройку Кстовский муниципальный район с суммой долга потребителей 18,03 млн рублей.

В пятерку лидеров "антирейтинга" также вошли Богородский муниципальный округ и г.о. г. Бор с общей задолженностью жителей в размере 17,3 и 16,5 млн рублей соответственно.

Несмотря на непростые условия, "ТНС энерго НН" продолжает в полном объеме исполнять свои обязательства перед потребителями. В свою очередь гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе настоятельно просит клиентов также соблюдать условия договоров: оплачивать счета полностью и своевременно.

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Теги:
ТНС Энерго
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