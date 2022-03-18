Выгодная страховка квартиры

Манго является страховой компанией, предоставляющей свои услуги всем желающим. Теперь страховка квартиры в любой точке России стала еще доступней и проще. Причем жилплощадь может быть в личном пользовании, арендованной, принадлежащей близким людям, родственникам.

Из особенностей

Предлагаемая компанией страховка способна покрыть проведенный ремонт, в частности речь идет об инженерном оборудовании, отделке на примере:

окон и дверей;

потолков и полов;

стен;

батарей с трубами;

коммуникаций и пр.

Распространяется страховка и на бытовую технику с электрическими приборами, мебель с одеждой, транспортные средства в виде велосипедов, самокатов, сохраняющихся в квартире. Не стоит забывать о гражданской ответственности. Например. Если произошло затопление соседей, им полностью возмещается ущерб в отношении испорченной техники и мебели, ремонта.

Нередко у клиентов возникает вопрос, какой именно ущерб покрывается страховкой, выдаваемой компанией Манго. Когда происходит что-либо в квартире с такими предметами как ценные бумаги, кредитные карты, наличные средства, компенсация не наступает. В эту же категорию относятся металлы в слитках полудрагоценного и драгоценного типа, информация на электронных или бумажных носителях. Примером станут бухгалтерские документы с фотографиями, книги, рисунки, картины и пр.

Покрываемые риски

Предлагаемый иншуринг гарантирует защиту квартиры от взрывов с пожарами, которые произошли внутри или за ее пределами. Помощь оказывается при заливе, так компенсируется ущерб в случае потопа от соседей и наоборот. Риски также покрываются и в случае грабежа или кражи, осуществленного вандализма. Не стоит забывать о стихийных или природных бедствиях. Ярким примером станет дерево, упавшее под действием сильного ветра и повредившее окно/балкон.

Для оформления страховки необходимо подобрать один из предлагаемых тарифов, существует также возможность настройки индивидуальных лимитов. Оплату можно вносить ежемесячно или воспользоваться годовой подпиской, при которой действует скидка в 25%.

Далее выбранная подписка оформляется в режиме онлайн, на что уйдет не больше нескольких минут. Подтверждение осуществляется через телефонный номер, вносится оплата по тарифу. Уже с этого дня начинается действие страховки. Средства списываются в автоматическом режиме ежемесячно или 1 раз в год. Для большего удобства работы с подпиской рекомендуется установить соответствующее мобильное приложение. Через него легко общаться со службой поддержки.

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