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Почти 500 беременных женщин вакцинировались от COVID-19 в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.
Согласно информации, по данным на 12 апреля в регионе прививку от коронавируса сделали 486 беременных женщин.
Также сообщается, что с начала пандемии инфекцией в Нижегородской области заболело 2 343 женщины в положении. На данный момент лечение получают 17 беременных.
Напомним, что 11 апреля в Нижегородской области было выявлено 311 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 412 822 человека.
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