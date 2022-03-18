Почти 500 беременных женщин вакцинировались от COVID-19 в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 500 беременных женщин вакцинировались от COVID-19 в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

Согласно информации, по данным на 12 апреля в регионе прививку от коронавируса сделали 486 беременных женщин.

Также сообщается, что с начала пандемии инфекцией в Нижегородской области заболело 2 343 женщины в положении. На данный момент лечение получают 17 беременных.

Напомним, что 11 апреля в Нижегородской области было выявлено 311 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 412 822 человека.