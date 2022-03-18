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Общество

Идеи для форума АСИ и Фонда Росконгресс тестируют региональные Клубы стратегических инициатив

12 апреля 2022 13:57  [70] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Идеи для форума АСИ и Фонда Росконгресс тестируют региональные Клубы стратегических инициатив. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, одно из таких заседаний прошло в Челябинске с участием представителей региональных институтов развития и власти, бизнеса, вузов, общественных представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ) и команды Агентства. 

На мероприятии обсуждались вопросы преодоления барьеров в развитии внутреннего туризма, технологической коллаборации вузов и предприятий, а также импортозамещения. 

"Россия обладает потенциалом для массовых туристических потоков внутри страны не меньше, чем популярные иностранные направления. При этом для запуска и развития туристических маршрутов требуется много времени на преодоление административных барьеров. Знаю, что с этим сталкиваются коллеги во многих регионах", – сказала общественный представитель АСИ по направлению "Туризм" в Челябинской области Оксана Лыткина.  

Она подготовила на форум "Сильные идеи для нового времени" проект "Стандарт экотроп" – единый механизм маркировки и сертификации региональных и межрегиональных маршрутов. Главная задача – сократить количество согласований с ведомствами и время от старта до запуска проекта.  

Особое внимание участники Клуба стратегических инициатив уделили вопросам импортозамещения в промышленности.

"Мы понимаем, что новая ситуация требует не столько плановой адаптации экономики к вызовам, сколько серьезной структурной внутренней перестройки, выхода в другую модель развития. Мы входим в новый технологический цикл. Реверсивный инжиниринг является сейчас достаточно простым оперативным инструментом решения задачи импортозамещения. Важно, что он позволяет сэкономить на разработке значительные средства и время, потенциально применим в самых разных отраслях от IT-технологий до производства высокотехнологичного оборудования", – считает руководитель проектного офиса по улучшению делового климата Челябинской области Наталья Огаркова.  

Проект "Реверсивный инжиниринг" позволяет находить существующие решения и адаптировать их под себя. Конгломерация вузов, бизнеса, промышленных предприятий в этой модели требует управления на федеральном уровне с верхнеуровневым агрегатором, чтобы распределять задачи между участниками любого технологического процесса.  Идею с прототипом такой платформы планируют подать на форум "Сильные идеи нового времени". Широкое распространение практики позволит учитывать потребности и возможности промышленности одновременно в разных регионах. 

"Сейчас время непростых вызовов для нашей страны, и требуются нестандартные решения. Опыт Челябинской области по аккумуляции лучших практик и решений, которые меняют жизнь людей к лучшему, заслуживает большого внимания. Уверен, что в этом году Челябинская область снова покажет активность подачи заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". Хочу отметить результаты челябинцев на первом форуме в 2020 году, когда лучшие идеи от региона не только попали в топ-100, но и были представлены на пленарном заседании форума с участием президента Владимира Путина", – прокомментировал директор регионального развития АСИ Александр Смекалин. 

Кроме того, команда Агентства организовала в Челябинске презентацию лучших антикризисных практик по поддержке бизнеса. В "смарт-лаборатории" приняли участие представители Владимирской, Рязанской областей, Москвы и Башкирии. Ряд решений из регионов возможно применить и в Челябинской области, соответствующие предложения направят губернатору.  

Для потенциального размещения на платформе АСИ "Смартека" были представлены лучшие практики социально-ориентированных некоммерческих организаций региона. Среди них – "Живи. Не бойся. Дети" и "Жизнь без зависимости", которые способствуют решению проблем в повседневной жизни детей с ВИЧ и затрагивают вопросы маршрутизации людей, страдающих наркотической зависимостью. 

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