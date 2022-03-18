Натурализация в Европе: реальность для жителей Нижнего Новгорода



Натурализация - форма получения гражданства, при которой вам приходится несколько лет жить в стране, чтобы получить её паспорт, при этом необходимо знать язык, культурные нормы и традиции. А главное - иметь весомый повод для переезда - такой, как учёба в вузе, трудоустройство, инвестирование. Также существуют упрощенные программы, они доступны россиянам, которые предпочитают обойтись без вложений и подходят под определенные условия - ознакомиться с которыми можно на миграционном сайте https://international.business/eu/grazhdanstvo-es/.

Какой бывает натурализация

Термин "натурализация" обозначает постепенное "укоренение" человека в государстве после иммиграции. По прошествии нескольких лет житель другой страны, переехавший сюда, становится неотличим от местных жителей - он перенимает обычаи, изучает язык, обзаводится знакомствами. Законодательства разных государств приравнивают таких людей к полноценным гражданам.

Натурализоваться можно по двум схемам: это регистрация (когда вы подаёте заявление) или дарование гражданства (используется в исключительных случаях, когда признаются заслуги человека перед страной).

Реально ли для жителя из России

Да, страны Евросоюза могут выдавать вид на жительство и гражданство жителям России, если для этого есть весомое основание. Для разных государств - различные стандарты по сроку проживания перед тем, как получить гражданство:

для Швейцарии этот срок составляет 12 лет;

Япония - 3 года (при условии, что вы являетесь этническим японцем);

Латвия - 5 лет (допускается перерыв до 12 месяцев);

Италия - 10 лет.

В некоторых странах нет чётких требований по времени проживания, как, например, в Испании. Кто-то, как Армения, может дать гражданство сразу.

Как стать гражданином Евросоюза таким образом

Есть несколько распространённых способов: поступить на обучение в один из европейских университетов, устроиться на работу или заключить брак с гражданином (гражданкой) ЕС. Каждый такой путь имеет свои особенности - например, от работодателя необходимо будет предоставить приглашение, доказав, что вы действительно являетесь специалистом, чьи умения превосходят навыки местных сотрудников. А если поступать в вуз, нужно учесть, что некоторые программы ведутся только на местных языках.

После этого придётся прожить в государстве некоторое время, чтобы получить сначала вид на жительство и затем гражданство.

Первое, что нужно сделать, чтобы иммигрировать - обратиться в юридическую компанию, специализирующуюся на таких делах, консультация у них бесплатна. Так вы избежите типичных ошибок и правильно оформите нужные документы.

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