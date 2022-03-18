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Металлопрокат и стройматериалы от компании "Металлокомплект-Сервис"

12 апреля 2022 17:03  [54]

Компания "Металлокомплект-Сервис" предлагает купить самые разные виды металлопроката по актуальным расценкам. Мы длительное время занимаемся поставками материала для строительства. У нас надежные поставщики, поэтому мы предлагаем актуальные цены.

В нашей компании вы можете подобрать такой металлопрокат: нержавеющие, оцинкованные и рифленые листы; различную арматуру; бесшовные и электросварные трубы; балку, уголок, швеллер и многое другое.

Еще у нас есть кровля, строительные материалы, приточные клапан, материалы для фасада.

В общем если вы заинтересованы в надежном сотрудничестве, тогда приглашаем вас на наш сайт mk-services.ru. Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать металлопрокат под ваши задачи.

О нашей компании

У "Металлокомплект-Сервис" много довольных клиентов. Мы работаем на результат, поэтому рады предложить нашим клиентам по-настоящему качественную продукцию.

Доставка возможна не только по Москве, но и Московской области. Многие стройки мы снабжали и снабжаем стройматериалами.

Самая разная арматура, трубы, нержавеющие листы и многое другое нужны не только для создания зданий, но и для производства различной техники, оборудования, автомобилей.

В нашей компании продукция только высокого качества. С сомнительными партнерами мы просто не сотрудничаем. Весь металлопрокат, стройматериалы и другие товары сертифицированы, соответствуют ГОСТ и другим нормам.

В штате нашей компании работают квалифицированные специалисты. Каждый отвечает за определенную работу. Это позволяет каждому сотруднику быть компетентным в своем деле.

Помимо продажи металлопроката, стройматериалов, вы можете воспользоваться нашими услугами:

  • изготовление материалов, например, сэндвич-панелей и профилированных листов;
  • металлообработка;
  • транспортировка.

Сотрудничая с нами, вы получаете удобную доставку материалов на стройплощадку.

Наши преимущества

Работаем не только для Московского региона, но и для всей России. Для постоянных клиентов есть скидки.

У нас гибкая система цен, лучшее сочетание цены и качества. Продукция соответствует ГОСТ и ТУ.

Можете заказать у нас обработку металла по необходимым параметрам. Сделки ведут профессиональные менеджеры.

"Металлокомплект-Сервис" – надежная компания, с которой приятно сотрудничать! Предлагаем лучшие изделия из металла и стройматериалы по выгодным ценам!

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