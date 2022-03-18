Евгений Люлин: "Радостно, что у нас учатся такие дети, из которых вырастают будущие ученые, медики и педагоги" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 12 апреля встретился с учащимися Центра одарённых детей. Об этом сообщили в пресс-службе ЗС НО.

Согласно информации, встреча была организована с целью профориентации старшеклассников, чтобы помочь им в выборе будущей профессии, а также для изучения уровня политической и правовой культуры молодёжи и формирования активной гражданской и общественной позиции.

Сначала старшеклассники посетили экспозицию музея регионального парламента, а затем в зале заседания смогли задать интересующие их вопросы спикеру Заксобрания Евгению Люлину.

поинтересовались у председателя ЗС НО, что его привлекает в политической деятельности. Кроме того, прозвучали вопросы, какими качествами должен обладать депутат, чем занимается Молодёжный парламент при Заксобрании и как в него попасть.

По итогам встречи Евгений Люлин отметил, что у ребят высокие достижения - и личные, и коллективные, а сами они мыслят по-взрослому, масштабно.

"Все мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди вырастали порядочными, достойными членами общества, патриотами своей страны. Важно, чтобы у них была возможность найти свой путь в жизни, реализовать заложенный в них потенциал. Для этого мы устраиваем встречи молодёжи с представителями разных профессий. Сегодня ребята побывали в Законодательном собрании, узнали о его деятельности и работе депутатов. У ребят была возможность задать разные вопросы. Впечатления о встрече только положительные. Всегда особенно отношусь к подобным мероприятиям. Молодёжь – это наше будущее. Очень рад, что у нас учатся такие дети, из которых в дальнейшем вырастают будущие учёные, медики и педагоги", - подчеркнул председатель Заксобрания.