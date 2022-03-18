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Общество

"Театральные сезоны ОМК – 2022" пройдут в Выксе

13 апреля 2022 10:59  [92] Общество

Фото: из архива ОМК

"Театральные сезоны ОМК – 2022" пройдут в Выксе. Об этом сообщают организаторы - Объединенная металлургическая компания (ОМК) и благотворительный фонд "ОМК-Участие".

Согласно информации, театральные сезоны пройдут в двух малых городах, где работают предприятия компании, – в Чусовом (Пермский край) и в Выксе (Нижегородская область), при поддержке местных администраций.

Отмечается, что вырученные от продажи части билетов средства ОМК направит на развитие театральных студий и кружков. Около половины билетов на спектакли безвозмездно передадут многодетным семьям, организациям людей с инвалидностью и ветеранам.

Первые спектакли пройдут в Выксе 18 и 19 апреля – во Дворце культуры имени Лепсе выступит хор Сретенского монастыря. Выступление 19 апреля приурочено к 265-летию выксунского завода ОМК.

При этом через месяц - 21 мая выксунские зрители увидят спектакль "Онегин" в исполнении содружества "САМи". Главную женскую роль сыграет уроженка Выксы Ирина Пегова, другие роли исполнят известные российские артисты: Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырев.

В День защиты детей – 1 июня – пройдет спектакль "Приключение Тома Сойера", который покажут артисты Саратовского театра юного зрителя.

Известно, что кроме спектаклей, в программе "Театральных сезонов" запланированы мастер-классы для педагогов театрального мастерства Выксы, которые проведут преподаватели Нижегородского театрального училища. Мастер-классы пройдут во дворце культуры имени Лепсе, первый из них состоится 14 мая.

Театральные сезоны ОМК – 2022" в Выксе продолжатся и осенью. В настоящее время специалисты фонда "ОМК-Участие" разрабатывают программу мероприятий.

По словам генерального директора фонда "ОМК-Участие" Юлии Мишиной, в программу "Театральных сезонов" войдут как спектакли для взрослых, так и для детей.

"Как обычно, мы хотим знакомить зрителей с различными видами и форматами представлений: от классических до экспериментальных. Но все их объединяет высочайший уровень мастерства исполнителей. Приглашаю жителей Чусового и Выксы приобщиться к театральному искусству", – резюмировала она.

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Теги:
заводы ОМК Театры
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