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Общество

Оплатить квитанции "Теплоэнерго" без комиссии можно в 17 терминалах Нижнего Новгорода

13 апреля 2022 11:12  [75] Общество

Фото: пресс-служба компании

Оплатить квитанции АО "Теплоэнерго" без комиссии можно в 17 терминалах во всех районах присутствия компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, квитанции по прямым договорам с АО "Теплоэнерго" стало возможно оплатить без комиссии еще в трех платежных терминалах – на ул. Чаадаева, 10, ул. Корнилова, 4 и пр. Гагарина, 182а.

Таким образом, число терминалов выросло до 17. Они расположены во всех районах присутствия предприятия в удобных для жителей местах – в центрах обслуживания клиентов, вблизи транспортных узлов и популярных торговых точек.

С полным перечнем пунктов бескомиссионной оплаты можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Оплата услуг".

Напомним, необходимость в создании сети бескомиссионных терминалов для оплаты услуг теплоснабжения возникла у АО "Теплоэнерго" с началом действия Федерального закона № 59-ФЗ от 03.04.2018, который предусматривает возможность прямых расчетов собственников с ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день предприятие производит расчеты по 247 635 лицевым счетам потребителей, выбравшим прямые расчеты.

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Теги:
Теплоэнерго
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