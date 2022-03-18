Краеведческий музей "Усадьба Худякова" в Балахне отремонтируют в 2022 году Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Краеведческий музей "Усадьба Худякова" в Балахне отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на эти цели будет направлено более 15 млн рублей, в том числе 10,4 млн рублей из федерального бюджета, почти 3,5 млн рублей – из областного, более 1,2 млн рублей – из местного.

Отмечается, что данная усадьба построена купцом-судостроителем в 80-х годах XIX века и включает в себя два объекта историко-культурного наследия регионального значения: главный дом и хозяйственную постройку с воротами. В музее сохранилась старинная лепнина, изразцовые печи с фарфоровыми фигурками, камин с "родной" решеткой и старинная лестница с дубовыми перилами.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, капитальный ремонт – это не только забота об облике объекта, но и расширение возможностей для использования здания.

В рамках ремонт планируется, в частности, провести ремонт кровли, реставрацию стропильной системы, установку дымников, вазонов, парапетов и прочих декоративных элементов на крыше главного дома, а также реставрацию стропильной системы, укрепление чердачных перекрытий, восстановление кирпичной кладки и замену водосточной системы хозяйственной постройки.

После ремонта на базе музея планируется разместить показательную мастерскую по художественной резьбе по дереву.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, объем финансирования нацпроекта "Культура" в Нижегородской области в 2022 году увеличится в 2,4 раза по сравнению с 2021-м и составит 398,7 млн рублей.

"В нынешней экономической ситуации особенно важно продолжать долгосрочные программы, которые позволяют улучшать жизнь людей, в том числе в отдаленных от центра населенных пунктах. Благодаря поддержке федерального правительства мы рассчитываем увеличить финансирование по нацпроекту "Культура" в этом году в 2,4 раза, почти до 400 миллионов рублей. Это позволит модернизировать шесть модельных библиотек, создать два виртуальных концертных зала, капитально отремонтировать пять сельских домов культуры и 10 детских школ искусств в Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.