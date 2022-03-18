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Спорт

Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Нижнем Новгороде 15-16 апреля

13 апреля 2022 13:10  [59] Спорт

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Нижнем Новгороде 15-16 апреля. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Согласно информации, всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках памяти В.Л. Серебровского пройдут в КРК "Нагорный" уже в одиннадцатый раз.

За звание лучших будут бороться около 170 фигуристов из 32 регионов России.

Соревнования проводятся в одиночном катании и танцах на льду по программе: МС, КМС и I спортивного разряда.

Для зрителей вход на соревнования будет свободным.

Программа соревнований:

15 апреля, пятница:

10.00-13.00 - Юноши, девушки 1 сп.р., короткая программа

13.05-13.15 - Торжественная церемония открытия соревнований

13.30-16.00 - Юниоры, юниорки КМС, короткая программа

16.15-17.55 Мужчины, женщины МС, короткая программа

18.10 – 19.40 - Танцы на льду МС, КМС, ритмический танец

19.40 – 20.45 Танцы на льду 1 сп.р., обязательные танцы

16 апреля, суббота:

10.00 – 13.15 Юниоры, юниорки КМС, произвольная программа

13.15 – 15.05 Мужчины, женщины МС, произвольная программа

15.05 – 18.35 Юноши, девушки 1 сп.р., произвольная программа

18.50 – 20.25 Танцы на льду МС, КМС произвольный танец

20.25 – 21.15 Танцы на льду 1 сп.р., произвольный танец

СПРАВКА:

Владимир Львович Серебровский - мастер спорта СССР по фигурному катанию на коньках.  Внёс большой вклад в развитие фигурного катания в России и Нижегородской области. Более 20 лет возглавлял спортивную школу, а также являлся исполнительным директором Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. За этот период подготовлены десятки мастеров спорта, победители и призёры всероссийских и международных соревнований.

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Теги:
Фигурное катание
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