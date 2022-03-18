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Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Нижнем Новгороде 15-16 апреля. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.
Согласно информации, всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках памяти В.Л. Серебровского пройдут в КРК "Нагорный" уже в одиннадцатый раз.
За звание лучших будут бороться около 170 фигуристов из 32 регионов России.
Соревнования проводятся в одиночном катании и танцах на льду по программе: МС, КМС и I спортивного разряда.
Для зрителей вход на соревнования будет свободным.
Программа соревнований:
15 апреля, пятница:
10.00-13.00 - Юноши, девушки 1 сп.р., короткая программа
13.05-13.15 - Торжественная церемония открытия соревнований
13.30-16.00 - Юниоры, юниорки КМС, короткая программа
16.15-17.55 Мужчины, женщины МС, короткая программа
18.10 – 19.40 - Танцы на льду МС, КМС, ритмический танец
19.40 – 20.45 Танцы на льду 1 сп.р., обязательные танцы
16 апреля, суббота:
10.00 – 13.15 Юниоры, юниорки КМС, произвольная программа
13.15 – 15.05 Мужчины, женщины МС, произвольная программа
15.05 – 18.35 Юноши, девушки 1 сп.р., произвольная программа
18.50 – 20.25 Танцы на льду МС, КМС произвольный танец
20.25 – 21.15 Танцы на льду 1 сп.р., произвольный танец
СПРАВКА:
Владимир Львович Серебровский - мастер спорта СССР по фигурному катанию на коньках. Внёс большой вклад в развитие фигурного катания в России и Нижегородской области. Более 20 лет возглавлял спортивную школу, а также являлся исполнительным директором Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. За этот период подготовлены десятки мастеров спорта, победители и призёры всероссийских и международных соревнований.
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