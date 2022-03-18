Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Спорт
13 апреля 2022 14:02  [73] Легкоатлетический кросс "Бег по Щелчку" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 мая
13 апреля 2022 13:10  [124] Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Нижнем Новгороде 15-16 апреля
13 апреля 2022 09:38  [159] БК "НН" уступил "Локомотиву" в игре 12 апреля
12 апреля 2022 17:37  [358] Андрей Бетин рассказал об уборке на нижегородском стадионе
12 апреля 2022 11:42  [298] Единый подход к работе эксплуатационных служб ФОКов введут в Нижегородской области
12 апреля 2022 09:44  [368] Отделение по паралимпийскому голболу открылось в Нижнем Новгороде
11 апреля 2022 18:51  [493] Нижегородские спортсмены завоевали восемь медалей на Первенстве России по настольному теннису
11 апреля 2022 16:22  [344] Юниорская команда "Торпедо" дважды обыграла сверстников из "Нефтехимика" в финале ЮХЛ
11 апреля 2022 11:22  [391] Нижегородские сап-серферы прокатились на дрейфующей льдине на Стрелке
11 апреля 2022 09:15  [949] Генеральную уборку проведут на стадионе "Нижний Новгород"
Спорт

Легкоатлетический кросс "Бег по Щелчку" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 мая

13 апреля 2022 14:02  [73] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на территории Щёлоковского хутора 28 мая во второй раз пpoйдëт легкоатлетический кросс "Бег по Щелчку". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что кросс станет масштабным и зрелищным событием. Ожидаемое количество участников – до 350 человек.

Согласно информации, к участию в соревнованиях допускаются любители бега в возрасте от 10 лет и старше, имеющие соответствующую подготовку.

Для участников будут подготовлены четыре дистанции:

- 800 м - для мальчиков и девочек 10-13 лет;

- 1,5 км - для юношей и девушек 14-17 лет;

- 3 км - для женщин старше 18 лет;

- 6 км - для мужчин старше 18 лет.

Все легкоатлеты получат на финише памятные медали, а в абсолютном первенстве на 3 и 6 км победители и призёры будут награждены ценными призами.

Регистрация участников проводится на сайте russiarunning.com.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бег Легкая атлетика Щелоковский хутор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph