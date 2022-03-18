Легкоатлетический кросс "Бег по Щелчку" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 мая Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на территории Щёлоковского хутора 28 мая во второй раз пpoйдëт легкоатлетический кросс "Бег по Щелчку". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что кросс станет масштабным и зрелищным событием. Ожидаемое количество участников – до 350 человек.

Согласно информации, к участию в соревнованиях допускаются любители бега в возрасте от 10 лет и старше, имеющие соответствующую подготовку.

Для участников будут подготовлены четыре дистанции:

- 800 м - для мальчиков и девочек 10-13 лет;

- 1,5 км - для юношей и девушек 14-17 лет;

- 3 км - для женщин старше 18 лет;

- 6 км - для мужчин старше 18 лет.

Все легкоатлеты получат на финише памятные медали, а в абсолютном первенстве на 3 и 6 км победители и призёры будут награждены ценными призами.

Регистрация участников проводится на сайте russiarunning.com.