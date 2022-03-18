Легкоатлетический кросс "Бег по Щелчку" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 мая

В Нижнем Новгороде на территории Щёлоковского хутора 28 мая во второй раз пpoйдëт легкоатлетический кросс "Бег по Щелчку". Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Отмечается, что кросс станет масштабным и зрелищным событием. Ожидаемое количество участников – до 350 человек.
Согласно информации, к участию в соревнованиях допускаются любители бега в возрасте от 10 лет и старше, имеющие соответствующую подготовку.
Для участников будут подготовлены четыре дистанции:
- 800 м - для мальчиков и девочек 10-13 лет;
- 1,5 км - для юношей и девушек 14-17 лет;
- 3 км - для женщин старше 18 лет;
- 6 км - для мужчин старше 18 лет.
Все легкоатлеты получат на финише памятные медали, а в абсолютном первенстве на 3 и 6 км победители и призёры будут награждены ценными призами.
Регистрация участников проводится на сайте russiarunning.com.
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