Выксунский завод ОМК присоединился к профориентационному проекту "Заводская проходная" Общество

Фото: из архива ОМК

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) присоединился к общегородскому профориентационному проекту "Заводская проходная". Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Согласно информации, школьники смогут узнать об актуальных в регионе профессиях и приобрести дополнительные знания в области естественных наук.

Участниками проекта также являются Выксунский филиал НИТУ "МИСиС", Выксунский металлургический колледж имени А. А. Козерадского и управление образования администрации Выксы.

Отмечается, что в рамках проекта организованы экскурсии в профильные учебные заведения округа и на выксунский завод ОМК. При этом дополнительные уроки по точным наукам в лабораториях завода и учебных заведениях повысят уровень знаний в математике, химии, физике. Также проектом предусмотрены встречи с директорами и учителями школ.

Первая экскурсия прошла уже в конце марта. Директора школ и преподаватели точных наук из Выксы и Вознесенского посетили колесопрокатный цех, металлургический комплекс стан-5000 и четвертый трубный цех завода ОМК, где познакомились с металлургическим производством и увидели рабочие места современных металлургов. Педагогам рассказали о мерах социальной поддержки сотрудников, благотворительных и социальных проектах, реализуемых ОМК в Выксе.

Как отметила директор по персоналу завода ОМК в Выксе Светлана Исаева, Выксунский завод ОМК дает отличную возможность с раннего возраста узнать специфику разных профессий, посмотреть на реальное производство и высокотехнологичные рабочие места.

"Это, безусловно, поможет школьникам понять свои интересы и определиться с будущей профессией. Мы, как и многие родители, заинтересованы в том, чтобы наши дети учились и работали в Выксе, получить качественное образование и достигать карьерных высот можно и в родном городе. Со своей стороны мы стараемся создавать все необходимые условия, чтобы в дальнейшем они могли трудоустроиться на градообразующее предприятие, иметь возможность получать стабильный доход и развиваться. Это одна из наших приоритетных задач", – рассказала она.

В свою очередь начальник управления образования администрации округа Наталья Илюшкова сказал, что профориентация в школах является одним из приоритетных направлений.

"Необходимо познакомить обучающихся с основными работодателями, помочь им сориентироваться в востребованных профессиях, подсказать, в каких вузах можно получить профильное образование. Если молодежь, обучившись, выберет работу в своем округе – это будет большим плюсом для Выксы. Человек, любящий свою малую родину и живущих здесь людей, способен реализовывать поистине масштабные и эффективные проекты. А самое главное – он будет чувствовать уверенность и поддержку в своей работе, потому что находится дома", – резюмировала она.