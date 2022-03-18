Детский Пасхальный Хоровой Собор пройдёт в Нижнем Новгороде 27 апреля Общество

Храм в честь Владимирской Оранской Божией Матери и защитников Отечества Фото: с сайта Нагорного благочиния

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Детский Пасхальный Хоровой Собор пройдёт в Нижнем Новгороде 27 апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятие состоится в 14:00 в Храме в честь Владимирской Оранской Божией Матери и защитников Отечества, расположенном на улице Бекетова, д. 69/1.

В мероприятии примут участие:

- Образцовый концертный хор и Образцовый младший хор детской музыкально-хоровой школы "Жаворонок",

- Хор "Fantasy" Детской школы искусств № 6 им.А.А.Касьянова,

- Хор младших классов "Родничок" и Хор "Созвучие" детской музыкальной школы № 8 им. В.Ю.Виллуана,

- Детский православный ансамбль "Вербочка" воскресной школы при Храме в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества,

- Ансамбль имени преподобной мученицы Анны (Ежовой) воскресной школы при Крестовоздвиженском женском монастыре.

Зрителям будут представлены лучшие образцы духовной музыки. Вход свободный.