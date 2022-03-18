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Общество

Детский Пасхальный Хоровой Собор пройдёт в Нижнем Новгороде 27 апреля

14 апреля 2022 11:25  [103] Общество
Храм в честь Владимирской Оранской Божией Матери и защитников Отечества

Храм в честь Владимирской Оранской Божией Матери и защитников Отечества

Фото: с сайта Нагорного благочиния

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Детский Пасхальный Хоровой Собор пройдёт в Нижнем Новгороде 27 апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятие состоится в 14:00 в Храме в честь Владимирской Оранской Божией Матери и защитников Отечества, расположенном на улице Бекетова, д. 69/1.

В мероприятии примут участие:

- Образцовый концертный хор и Образцовый младший хор детской музыкально-хоровой школы "Жаворонок",
- Хор "Fantasy" Детской школы искусств № 6 им.А.А.Касьянова,
- Хор младших классов "Родничок" и Хор "Созвучие" детской музыкальной школы № 8 им. В.Ю.Виллуана,
- Детский православный ансамбль "Вербочка" воскресной школы при Храме в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества,
- Ансамбль имени преподобной мученицы Анны (Ежовой) воскресной школы при Крестовоздвиженском женском монастыре.

Зрителям будут представлены лучшие образцы духовной музыки. Вход свободный.

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