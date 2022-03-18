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Политика

Выборы в Совет депутатов Кстовского муниципального округа пройдут 17 апреля

14 апреля 2022 11:34  [106] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выборы в Совет депутатов Кстовского муниципального округа пройдут 17 апреля. Об этом сообщили в Общественной палате Нижегородской области.

Согласно информации, группа экспертов, в которую вошли представители общественности, 13 апреля посетила избирательные участки, на которых организовано досрочное голосование на выборах в Совет депутатов Кстовского муниципального округа.

Уже с 6 апреля открыты избирательные участки для досрочного голосования. А сами выборы в Совет депутатов Кстовского муниципального округа пройдут 17 апреля.

Как отметила член Общественной палаты Нижегородской области Лилия Ульмаева, нарушений в организации процесса досрочного голосования не выявлено.

"Наша группа экспертов, куда входили и представители Общественной палаты Кстовского района, посетила сегодня три пункта, на каждом из них два избирательных участка. На каждом участке зарегистрировано около 1 600 избирателей. Избирательная комиссия открывается вовремя, доступ свободный, места для голосования оборудованы, везде есть наблюдатели. Все установленные законом процедуры соблюдаются. В этом мы убедились в присутствии журналистов. Уверена, что выборы депутатов пройдут открыто, прозрачно и легитимно", - сказала она.

Напомним, что 4 апреля был утвержден состав наблюдателей на выборах. Они будут работать на всех 66 избирательных участках.

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Теги:
Выборы Кстовский район
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