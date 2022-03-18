Теплоснабжение после повреждения на ул. Чехова в Нижнем Новгороде полностью восстановлено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Теплоснабжение после повреждения на ул. Чехова в Нижнем Новгороде полностью восстановлено. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, в ночь на 13 апреля возле дома №2 по улице Чехова произошло повреждение подземного трубопровода теплосети диаметром 500 мм. В результате выхода воды наружу была подтоплена придомовая территория, подвал и первый этаж дома, а также соседний участок.

Отмечается, что аварийные бригады оперативно прибыли на место для устранения последствий повреждения. Место было огорожено, произведена откачка воды с прилегающей территории и из подвальных помещений. Всего работали три аварийные бригады и 14 единиц техники.

На время проведения восстановительных работ параметры теплоснабжения и ГВС были ограничены на 21 жилой дом и 4 социальных учреждения в этом районе.

По состоянию на 19:00 того же дня все восстановительные работы на участке были завершены, а ограничения по подаче ресурса сняты.

В пресс-службе "Теплоэнерго" отметили, что по завершении ремонтно-восстановительных работ на участке будет проведена оценка причинённого ущерба и выплачены материальные компенсации, а территорию около дома благоустроят.

Между тем, в компании проводится собственная проверка и установление причин повреждения подземного трубопровода.

Также специалисты компании находятся в плотном контакте с врачами ПИМУ, которые оказывают необходимую помощь пострадавшему 44-летнему мужчине, оказавшемуся ночью в месте провала грунта. По предварительным данным мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Пострадавшему будет оказана материальная помощь.