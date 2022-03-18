Пилотный проект по планированию новых тематик научных исследований запущен в РФ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернаторы не смогут отклонять проекты научных исследований и влиять на деятельность ученых. Об этом заявили в Минобрнауки РФ.

Напомним, что 8 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал распоряжение о запуске пилотного проекта по планированию новых тематик фундаментальных научных исследований.

Согласно документу, выбор тем должен проходить "с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций", а также "рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в РАН".

Как пояснил Валерий Фальков, проект распространяется только на вузы и научные институты, являющиеся частью научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) и подведомственны Минобрнауки, а губернаторы не будут запрещать те или иные темы или диктовать ученым, чем заниматься.

Наблюдательные научные советы во главе с губернаторами определят, насколько тематика исследования соотносится с социально-экономическими потребностями региона в условиях санкций, что позволит применять их результаты для решения конкретных проблем.

Отмечается, что все решения о научных работах будут приниматься только в Минобрнауки. Главы регионов займутся оценкой того, насколько исследование можно будет эффективно применить на практике, что позволит направить научный потенциал на развитие региона.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, нововведения сократят разрыв научных исследований от практических проблем в экономике и региональной повестке. Глава региона подчеркнул, что ориентация на решение региональных проблем оставит место для академической свободы

Всего в России создано уже 15 НОЦ, в которых разрабатываются научные проекты в самых различных областях. Многие из них признаются на самом высоком уровне.

Так, 28 проектов участников Нижегородского НОЦ - пяти ведущих вузов и институтов Нижегородской области получили гранты Российского научного фонда.н