Двухэтажные автобусы вновь начнут курсировать по Нижнему Новгороду Культура и отдых

Фото: администрация города (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Двухэтажные автобусы вновь начнут курсировать по Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, первый экскурсионный рейс запланирован на 15 апреля.

Директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин сказал, что присутствие мирового бренда City Sightseeing в городе - показатель высокого потенциала и уровня развития туризма.

"Выбор нашего города для постоянной работы - свидетельство того, что компания уверена в стабильности туристического потока. Впервые экскурсии на двухэтажных автобусах состоялись у нас в 2019 году и были очень востребованы. Поэтому в преддверии майских праздников обзорные экскурсии на таком необычном виде транспорта возвращаются", - отметил он.

В свою очередь заместитель генерального директора компании-оператора Дмитрий Гаврилов заявил, что проект возвращается с обновлённым маршрутом.

Отмечается, что тур включает около 20 основных достопримечательностей города.

Маршрут начинается от площади Революции, далее – площадь Горького – ул. Ильинская – площадь Минина и Пожарского – Чкаловская лестница – Речной вокзал – Стрелка – площадь Ленина и Московский вокзал.