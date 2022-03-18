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Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2022 года
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Политика

Игорь Паньшин провел заседание координационного мовета по защите информации при полпреде президента РФ в ПФО

14 апреля 2022 15:32  [1] Политика
Игорь Паньшин

Игорь Паньшин

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заместитель полномочного представителя президента в ПФО Игорь Паньшин провел заседание координационного совета по защите информации при полпреде президента РФ в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, члены координационного совета и приглашенные сотрудники региональных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций. 

В ходе совещания был рассмотрен перечень мер, направленных на противодействие компьютерным атакам на информационную инфраструктуру органов госвласти РФ.

Также участники встречи обсудили вопросы, связанные с выявлением и устранением уязвимостей государственных информационных систем, а также реализации требований ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" в органах государственной власти и подведомственных им организациях, функционирующих в сфере транспорта. 

По результатам совещания было принято решение, которое будет направлено заинтересованным органам исполнительной власти для реализации. 

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Теги:
Безопасность Полномочный представитель Президента РФ
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