Игорь Паньшин провел заседание координационного мовета по защите информации при полпреде президента РФ в ПФО Политика

Игорь Паньшин Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заместитель полномочного представителя президента в ПФО Игорь Паньшин провел заседание координационного совета по защите информации при полпреде президента РФ в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, члены координационного совета и приглашенные сотрудники региональных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций.

В ходе совещания был рассмотрен перечень мер, направленных на противодействие компьютерным атакам на информационную инфраструктуру органов госвласти РФ.

Также участники встречи обсудили вопросы, связанные с выявлением и устранением уязвимостей государственных информационных систем, а также реализации требований ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" в органах государственной власти и подведомственных им организациях, функционирующих в сфере транспорта.

По результатам совещания было принято решение, которое будет направлено заинтересованным органам исполнительной власти для реализации.