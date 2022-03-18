Игорь Паньшин провел заседание координационного мовета по защите информации при полпреде президента РФ в ПФО

Игорь Паньшин
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Заместитель полномочного представителя президента в ПФО Игорь Паньшин провел заседание координационного совета по защите информации при полпреде президента РФ в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.
Согласно информации, в мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, члены координационного совета и приглашенные сотрудники региональных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций.
В ходе совещания был рассмотрен перечень мер, направленных на противодействие компьютерным атакам на информационную инфраструктуру органов госвласти РФ.
Также участники встречи обсудили вопросы, связанные с выявлением и устранением уязвимостей государственных информационных систем, а также реализации требований ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" в органах государственной власти и подведомственных им организациях, функционирующих в сфере транспорта.
По результатам совещания было принято решение, которое будет направлено заинтересованным органам исполнительной власти для реализации.
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