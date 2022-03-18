Около шести тысяч анализов подтвердили высокое качество холодной воды в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около шести тысяч анализов подтвердили высокое качество холодной воды в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, сотрудники компании провели 5967 исследований проб холодной воды в первом квартале 2022 года. При этом процент нестандартных проб оказался менее 0,5, что подтверждает высокое качество воды в Нижнем Новгороде.

В компании отметили, что пробы берутся на разных стадиях: исследуется речная вода, вода на стадии водоподготовки, на водопроводных насосных станциях. Только на разводящей сети в городе 516 точек отбора.

Также сообщается, что качество воды анализируется по 82 показателям: химическим, органолептическим, бактериологическим. Для обеспечения полного спектра исследований круглосуточно работают более 100 высококвалифицированных химиков и бактериологов. Большое количество ежедневных анализов обусловлено тем, что в случае обнаружения отклонений Нижегородский водоканал должен будет своевременно принять меры по усилению обеззараживания воды.

Начальник управления контроля качества воды АО "Нижегородский водоканал" Татьяна Свечникова сообщила, что качество воды также контролирует Роспотребнадзор.

"Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", - сказала она.

С учетом того, что сейчас в Нижегородской области проходит паводок, особое внимание также уделяется усиленной работе по очистке и дезинфекции сооружений на водопроводных станциях, в ежедневном режиме отслеживается состояние водоводов, коллекторов и кабельных линий, которые могут быть затоплены талыми водами.