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Общество

Сеть экологического мониторинга планируется создать в Нижегородской области

15 апреля 2022 09:28  [43] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Сеть экологического мониторинга планируется создать в Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров и директор ГБУ НО "Экология региона" Максим Левин с рабочим визитом посетили Челябинскую область.

Отмечается, что целью визита стало изучение опыта создания региональной системы экологического мониторинга в Челябинской области.

Как сообщил Денис Егоров, Нижегородская область при разработке сети экомониторинга планирует взять за основу опыт коллег из Челябинской области.

Нижегородская делегация также ознакомилась с работой территориального информационно-аналитического центра наблюдения за воздухом (ТИАЦ), который был создан в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". ТИАЦ - это информационная система, в которую поступают данные с приборов контроля, в автоматическом режиме передающих данные о загрязнении атмосферного воздуха в единое хранилище для последующего анализа и принятия управленческих решений. Данные поступают с трех уровней контроля: государственной, территориальной и локальных систем (сетей) наблюдений.

Основными задачами ТИАЦ являются оперативная обработка получаемых наблюдений, их анализ, а также представление данных мониторинга населению, общественным организациям, органам власти и другим заинтересованным лицам. Речь идет о своевременной и полной информации о качестве атмосферного воздуха на территории Челябинской области и источниках загрязнения. В работу центра вовлекаются крупные промышленные предприятия региона.

На базе ТИАЦ также функционирует стационарная экологическая лаборатория, где проводятся анализы проб воздуха. Лаборатория является важным инструментом в работе регионального государственного экологического надзора.

В свою очередь Максим Левин отметил, что в Нижегородской области также ведутся работы по созданию региональной экологической лаборатории.

"Уже выполнен капитальный ремонт помещений, закуплена лабораторная мебель, установлено оборудование. В текущем году планируем дооснастить лабораторию и начать работы по ее аккредитации. В этой связи опыт Челябинской области оказался очень интересным", - сказал он.

Система экологического мониторинга, сформированная в Челябинской области, будет тиражирована на все крупные центры промышленности РФ.

Ранее вопрос тиражирования опыта Челябинской области в части мониторинга качества воздуха обсуждался в ходе визита на Южный Урал делегации Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным в апреле 2021 года.

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Теги:
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