Капремонт крыш 21 дома проведут на ул. Светлоярской Общество

Фото: Фонд капремонта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Капремонт крыш 21 дома проведут на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Согласно информации, в перечень вошли следующие дома: №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 32, 34. В домах №19 и №28 капитальный ремонт кровли уже выполнен в 2019 году.

Стоимость работ по договору составляет 119 млн рублей.

В настоящее время подрядчик приступил к работам на крышах 12 многоквартирных домов. Уже выполняется демонтаж старого кровельного покрытия, демонтаж и монтаж обрешетки, монтаж гидропароизоляции, ремонт стропильной системы. В еще девяти домах проводятся подготовительные мероприятия, к основным работам подрядная организация приступит до середины мая.

Напомним, в 2021 году региональный оператор провел капитальный ремонт фасадов 23 домов на этой же улице. Подрядчик выполнил работы по утеплению фасадов, отремонтировал цоколи и входные группы, заменил окна в подъездах. Кроме того, во всех домах была отремонтирована отмостка и обновлены экраны балконов.