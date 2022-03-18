Скончался бывший генеральный директор завода "Красное Сормово" Николай Жарков Общество

Николай Жарков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Скончался бывший генеральный директор завода "Красное Сормово" Николай Жарков. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Николай Жарков с 1984 по 2018 года возглавлял нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово". С 2018 года он был советником генерального директора.

Как сообщили в пресс-службе завода, под его руководством было построено 105 подводных лодок, в том числе 26 единиц с атомными энергетическими установками, 25 глубоководных спасательных и рабочих аппаратов.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин вручил Николаю Жаркову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и родственникам покойного.

СПРАВКА:

Николай Сергеевич Жарков родился в Пятигорске 17 ноября 1937 года.

В 1961 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "турбиностроение". В том же году начал работать на судостроительном заводе "Красное Сормово". Был строителем судов, старшим строителем судов, заместителем начальника цеха, начальником цеха, заместителем главного инженера, главным инженером. Генеральным директором стал в апреле 1984 года.