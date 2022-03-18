Около 90 товаров и услуг нижегородских предприятий вошли в каталоги "100 лучших товаров России" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В каталоги Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" вошли 87 товаров и видов услуг нижегородских предприятий. Об этом сообщили в Нижегородском центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Согласно информации, опубликовано четыре каталога: с продовольственными товарами, промтоварами для населения и изделиями народных художественных промыслов, с продукцией производственно-технического назначения, а также с услугами.

В каталоги вошли 80 наименований продукции от 32 предприятий и 7 видов услуг от 7 организаций, которые стали лауреатами и дипломантами конкурса в 2021 году. Так, в перечни лучших попали мясные полуфабрикаты, хлеб, торты, яйца, овощи, товары лёгкой промышленности, газовые счётчики, напорные трубы и другая продукция.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, нижегородские предприятия регулярно участвуют в конкурсах качества и становятся лучшими. Например, НИИИС имени Седакова, Дзержинский мясокомбинат, АО "Молоко", ООО "Хлеб", ЗАО "Юроп Фудс", и многие другие.

В числе победителей есть и те, кто участвовал в конкурсе впервые: ООО "Хохлома", ООО "Репер-НН", ООО "Мультитехнологии", ООО "Полихим".

Участники программы 2021 года "100 лучших товаров России" получили право маркировать свои товары и услуги специальными знаками.

В частности, 30 предприятий-лауреатов смогут нанести на продукцию золотой логотип конкурса, а 57 дипломантов – серебряный.

Напомним, Нижегородская область второй год подряд становится лидером по количеству товаров и услуг в "Золотой сотне": высшие награды в 2021 году получили семь предприятий.

Ознакомиться с каталогами можно по ссылке.