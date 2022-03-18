Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
15 апреля 2022 15:20  [51] ЕРКЦ рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции до 25 числа
15 апреля 2022 14:53  [68] Банк "Открытие": осторожность Европейского центрального банка приблизила евро к многолетним минимумам
15 апреля 2022 14:24  [95] Около 90 товаров и услуг нижегородских предприятий вошли в каталоги "100 лучших товаров России"
15 апреля 2022 14:01  [110] Нижегородские предприятия пищепрома с начала года увеличили производство продуктов питания
15 апреля 2022 13:51  [106] ВТБ выдал свыше 1 млрд рублей по обновленной ипотеке с господдержкой
15 апреля 2022 12:43  [118] ВТБ сохраняет условия финансирования действующих проектов по программе "1764"
15 апреля 2022 11:48  [123] ВТБ: спрос на цифровые карты вырос в 2,5 раза
15 апреля 2022 10:56  [143] МегаФон сделает START основным видеосервисом для своих клиентов
14 апреля 2022 19:20  [411] Акционеры обанкротившегося банка "Ассоциация" выплатили более 2 млрд рублей независимым кредитором третьей очереди
14 апреля 2022 18:36  [393] Кредитный портфель МСБ банка "Открытие" в Нижегородской области за 1 квартал вырос почти на 1 млрд рублей
Бизнес

Около 90 товаров и услуг нижегородских предприятий вошли в каталоги "100 лучших товаров России"

15 апреля 2022 14:24  [95] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В каталоги Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" вошли 87 товаров и видов услуг нижегородских предприятий. Об этом сообщили в Нижегородском центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Согласно информации, опубликовано четыре каталога: с продовольственными товарами, промтоварами для населения и изделиями народных художественных промыслов, с продукцией производственно-технического назначения, а также с услугами.

В каталоги вошли 80 наименований продукции от 32 предприятий и 7 видов услуг от 7 организаций, которые стали лауреатами и дипломантами конкурса в 2021 году. Так, в перечни лучших попали мясные полуфабрикаты, хлеб, торты, яйца, овощи, товары лёгкой промышленности, газовые счётчики, напорные трубы и другая продукция.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, нижегородские предприятия регулярно участвуют в конкурсах качества и становятся лучшими. Например, НИИИС имени Седакова, Дзержинский мясокомбинат, АО "Молоко", ООО "Хлеб", ЗАО "Юроп Фудс", и многие другие.

В числе победителей есть и те, кто участвовал в конкурсе впервые: ООО "Хохлома", ООО "Репер-НН", ООО "Мультитехнологии", ООО "Полихим".

Участники программы 2021 года "100 лучших товаров России" получили право маркировать свои товары и услуги специальными знаками.

В частности, 30 предприятий-лауреатов смогут нанести на продукцию золотой логотип конкурса, а 57 дипломантов – серебряный.

Напомним, Нижегородская область второй год подряд становится лидером по количеству товаров и услуг в "Золотой сотне": высшие награды в 2021 году получили семь предприятий.

Ознакомиться с каталогами можно по ссылке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Продовольствие Производство
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2021 14:21  [1912] Продукция семи нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России
11 ноября 2021 18:45  [529] Почти 40 видов продукции и услуг отмечены на конкурсе "Нижегородская марка качества-2021"
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph