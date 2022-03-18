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Культура и отдых

Двухэтажные экскурсионные автобусы будут курсировать по Нижнему Новгороду круглый год

15 апреля 2022 15:53  [1] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Двухэтажные экскурсионные автобусы будут курсировать по Нижнему Новгороду круглый год. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.

Согласно информации, в маршрут по центральным улицам Нижнего Новгорода добавили посещение ул. Ильинской.

Экскурсии на автобусах доступны по системе "Hop-On Hop-Off" (можно совершить остановку и посадку на любой точке маршрута), билеты можно приобрести на 24 и 48 часов. Внутри салона можно воспользоваться аудиогидом.

По словам заместителя гендиректора компании City Sightseeing Дмитрия Гаврилова, теперь на маршрутах будут работать водители и стюарды-нижегородцы, ранее на автобусах работали специалисты из Москвы.

"В 2020 году, когда мы проработали чуть менее 2 месяцев, мы перевезли порядка 10 тысяч человек. В 2021 году за 12 дней работы на автобусах прокатились около 2 тысяч человек", - сказал он.

Директор департамента развития туризма и НХП Нижегородской области Сергей Яковлев в свою очередь отметил, что с 2022 года компания открыла филиал на территории региона и теперь маршрут будет постоянным.

"На постоянной основе турист может приехать в любое время, любую погоду, и гарантированно воспользоваться маршрутами двухэтажных автобусов. Начнем с двух автобусов, посмотрим загрузку, если будет потребность, то компания открыта и готова увеличивать транспортные средства, маршруты и разнообразие остановок", - рассказал директор в заключение.

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Теги:
Туризм Экскурсия
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