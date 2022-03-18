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Huawei P40 Lite — смартфон, на который нужно обратить внимание

15 апреля 2022 15:57  [128]

Huawei P40 Lite — смартфон средней ценовой категории. Он соответствует всем общепринятым критериям — высокая производительность, низкое энергопотребление, безупречный вид.

Смартфон Huawei P40 Lite продается с набором, характерным для Huawei. Он включает в себя USB-кабель, адаптер переменного тока, простую цельную гарнитуру, ключ для открытия слота для карты и силиконовую крышку.

Размер экрана – 6,4 дюйма; разрешение – 2 310 х 1080 пикселей; плотность пикселей на дюйм: 398 ppi; технология – ЖК-дисплей LTPS IPS. Кроме того, панель удобочитаема практически в любых условиях.

В Huawei P40 Lite есть квадрокамера, с помощью которой можно сделать отличное фото с поддержкой искусственного интеллекта вне зависимости от обстоятельств. Благодаря сверхширокоугольному объективу с углом обзора 120° можно полностью запечатлеть красоту архитектуры и ландшафта. Макрообъектив хорошо подойдет для съемки крупным планом (до 4 см) мелких деталей, например, растений, а объектив для измерения глубины позволяет делать эффектные фотографии с размытым фоном.

Huawei P40 Lite – практичный смартфон для повседневного использования

На правой стороне есть кнопка регулировки громкости и кнопка питания, интегрированная со сканером отпечатков пальцев. На задней панели есть четырехъядерная камера, перемещенная в верхний левый угол. Задняя часть корпуса имеет правильную форму, что способствует надежному захвату.

Смартфон имеет фирменное решение – экосистему, заменяющую существующий Play Store в системах Android и другие приложения сервисов Google.

Производительность

Смартфон выгодно выделяется на фоне многих других телефонов данного сегмента. За производительность отвечает современный чип Kirin 810, произведенный по техпроцессу 7 нм. Это означает, что процессор отличается не только высокой производительностью, но и низким энергопотреблением.

Изысканный дизайн

Минималистичный корпус из элегантного изящно изогнутого стекла доступен в трех цветах: черном, зеленом и пастельном. Его передняя часть почти полностью покрыта дисплеем Punch FullView Full HD+ 6,4” с разрешением 2310 x 1080, который обеспечивает отличное визуальное восприятие. Просмотр фильмов и игра в новейшие игры доставит истинное удовольствие. В телефоне есть специальный инструмент для обработки видео. Доступны оригинальные переходы, эффекты и другие функции.

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