Более 147 млн рублей федеральных средств получит Нижегородская область на поддержку промышленности Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По поручению президента на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное финансирование. В частности, Нижегородская область получит более 147 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно информации, дополнительная поддержка промышленных предприятий в размере 4,3 млрд рублей будет направлена в 77 регионов России.

В частности, через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей.

"Мы в свою очередь добавляем региональные средства и планируем запустить две новые программы регионального ФРП. На данный момент их общее финансирование - около 900 млн рублей", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Он рассказал, что рабочие названия данных программ - "Стабильность производства" и "Поддержка производства".

В рамках первой программы будут предусмотрены льготные кредиты под 8% годовых, которые можно будет получить для закупки оборудования, комплектующих, сырья в рамках импортозамещающих проектов.

В рамках программы "Поддержка производства" деньги будут выдаваться по ставке 1% годовых при условии 50% софинансирования. Полученные средства можно будет на разработку нового оборудования, инжиниринг, строительство или капремонт помещений для производства.

По словам Глеба Никитина, в скором времени будет представлен механизм работы данных программ, после чего при содействии регионального правительства промышленные предприятия смогут получить поддержку.