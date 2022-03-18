Более 147 млн рублей федеральных средств получит Нижегородская область на поддержку промышленности

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По поручению президента на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное финансирование. В частности, Нижегородская область получит более 147 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
Соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно информации, дополнительная поддержка промышленных предприятий в размере 4,3 млрд рублей будет направлена в 77 регионов России.
В частности, через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей.
"Мы в свою очередь добавляем региональные средства и планируем запустить две новые программы регионального ФРП. На данный момент их общее финансирование - около 900 млн рублей", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Он рассказал, что рабочие названия данных программ - "Стабильность производства" и "Поддержка производства".
В рамках первой программы будут предусмотрены льготные кредиты под 8% годовых, которые можно будет получить для закупки оборудования, комплектующих, сырья в рамках импортозамещающих проектов.
В рамках программы "Поддержка производства" деньги будут выдаваться по ставке 1% годовых при условии 50% софинансирования. Полученные средства можно будет на разработку нового оборудования, инжиниринг, строительство или капремонт помещений для производства.
По словам Глеба Никитина, в скором времени будет представлен механизм работы данных программ, после чего при содействии регионального правительства промышленные предприятия смогут получить поддержку.
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