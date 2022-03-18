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Общество

Жанна Никонова: Выступление в НГЛУ заслуженного артиста РФ Евгения Дятлова - дань университетским традициям

16 апреля 2022 12:05  [89] Общество

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А.Добролюбова https://lunn.ru начинаются юбилейные мероприятия: первым подарком студентам и преподавателям к 105-летию вуза стала творческая встреча-концерт российского актера театра, кино и дубляжа, певца, музыканта, телеведущего, Заслуженного артиста России Евгения Дятлова.

Актер не в первый раз становится почетным гостем НГЛУ – в 2020-м году он принимал участие в торжественной церемонии вручения наград Международного молодежного фестиваля мобильного кино "Dobro&Lubov", организованного Нижегородским государственным лингвистическим университетом. Ведущий мероприятия, помощник ректора по связям с общественностью, педагог НГЛУ Олег Пикунов напомнил гостям концерта, что в тот визит артиста брал у него подробное интервью.

На встречу с актером пришли более 200 зрителей – студентов, преподавателей и сотрудников НГЛУ https://lunn.ru. Открывая мероприятие, ректор университета Жанна Никонова подчеркнула, что традиция приглашать известных деятелей культуры для Лингвистического университета, очень давняя. На сцене большого актового зала вуза когда-то выступали Евгений Леонов, Алексей Баталов, Сергей Юрский, Зиновий Гердт, Николай Караченцов, Леонид Куравлев, Михаил Ульянов, Александр Калягин и Сергей Шакуров! "Каждый из наших коллег и выпускников хранит в сердце воспоминания об этих встречах, фотографии, видеосюжеты. В этом году 25 января мы встречались со студенческим активом, тогда ребята задали вопрос как раз о продолжении этой традиции. И сегодня, в День культуры, откликаясь на просьбы наших студентов и отдавая дань вузовской истории, мы организуем творческую встречу с известнейшим современным актером и исполнителем Евгением Дятловым", - сказала Жанна Никонова.

Творческую встречу можно назвать настоящим спектаклем: во время программы Евгений Дятлов искусно переходил с чтения стихов на вокал и пение под гитару. Цитаты и рассказы современного писателя Славы Сэ, романс "Белой акации гроздья душистые", стихи Виталия Кузьмина, песни Булаты Окуджавы и Владимира Высоцкого, а также собственные композиции на стихи Евгения Красавцева и Давида Самойлова не оставили равнодушными абсолютно все поколения зрителей.

Покорила зал открытость и искренность актера, который с удовольствием ответил не только на вопросы зрителей, но и на их просьбы – например, исполнив популярную песню Юрия Визбора "Ты у меня одна". Рассказывая про свои творческие и профессиональные планы, Евгений Дятлов поделился, что планирует работу в двух сериальных проектах, их локации подразумевают съемки в Африке и Карелии. А на вопрос о любимых и вдохновляющих исполнителях ответил, что их очень много и все они из разных жанров – ведь важен не столько жанр, сколько попадание "в десяточку" - от Стинга до Лучано Паваротти.

После концерта студенты и преподаватели взяли автографы и сделали фото на память с Евгением Дятловым.

"После сегодняшнего концерта настоящая буря эмоций! Горжусь этой встречей и понимаю, что есть к кому и к чему стремиться. Я был знаком с творчеством Евгения Валерьевича и раньше, а сегодня удалось послушать его вживую. Особенно мне понравилась "Разбойничья» Высоцкого", - поделился впечатлениями первокурсник Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии НГЛУ Илья Твердун.

"Концерт был замечательным, подарил нам всем прекрасные эмоции. Больше всего мне понравилось исполнении песни "Ты у меня одна" Юрия Визбора. Огромное спасибо и Евгению, и руководству НГЛУ – это замечательный подарок для университета и всех нас. А вообще своему университету, где я когда-то училась, а теперь работаю, я желаю только процветания, благополучия и вот таких теплых и ярких встреч", - сказала начальник Управления по развитию персонала НГЛУ Ольга Клюшникова.

"Я поздравляю Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова с юбилеем, со 105-летием! - сказал по завершении мероприятия Евгений Дятлов. - Мне, как представителю творческого сообщества, приятно и важно поддерживать сообщество университетское. Желаю, чтобы НГЛУ продолжал воплощать самые масштабные, интересные, инновационные проекты! Чтобы в его стенах не смолкали юные, звонкие голоса, чтобы студенты двигали вперед лингвистическую науку, дипломатические отношения нашей страны и экономику! Успехов, замечательный НГЛУ!"

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Теги:
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