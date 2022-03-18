Более 12 тысяч нижегородцев уже выбрали территории для благоустройства в 2023 году Общество

Более 12 тысяч жителей Нижегородской области выбрали территории для благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в первый день голосования,

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, в регионе в этом году в рейтинговом голосовании участвуют около 100 общественных пространств: парки, скверы, набережные и бульвары. Голосование стартовало 15 апреля и продлится до 30 мая. И те территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2023 году.

Как сообщает "НТА-Приволжье", в регионе уже открылись волонтерские пункты, где волонтеры помогут зарегистрироваться, покажут проекты и варианты для голосования тем, у кого нет доступа в интернет. Всего же в Нижегородской области будет работать около 150 таких волонтерских точек.

Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который уже принял участие в голосовании, за три года реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в нашем городе было благоустроено почти 130 территорий.

Он также подчеркну, что реализация данной программы преобразила Нижний Новгород, сделала его комфортнее и удобнее для жителей и гостей города. "Основное преимущество ФКГС в том, что сами жители выбирают те территории, которые необходимо привести в порядок. И сделать это очень просто: либо через сайт https://golosza.ru/, либо в 70 волонтерских пунктах, открытых у нас в городе. Я призываю всех нижегородцев принять участие в голосовании и вместе изменить Нижний Новгород к лучшему", - сказал Юрий Шалабаев.

Участие в онлайн-голосовании на сайте https://golosza.ru/ займет не более 5 минут. Для регистрации требуется подтверждение номера телефона через обратный звонок. После этого представится возможность изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которая по мнению участвующего в голосовании должна быть благоустроена в первую очередь в 2023 году.

Напомним, что в Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Участниками уже стали: Нижний Новгород и Арзамас, Бор и Семенов, Дзержинск и Саров, Балахнинский, Богородский, Городецкий, Кстовский, Лысковский, Павловский, Починковский, Уренский и др. районы региона.

Стоит отметить, что опыт нашего региона и техническое решение правительство Российской Федерации использовало при создании федеральной платформы для голосования: za.gorodsreda.ru.

Напомним также, что нацпроект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов.