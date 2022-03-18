Пьяный житель Кстовского района зарезал свою жену в ходе ссоры Происшествия

Пьяный житель Кстовского района Нижегородской области зарезал свою жену в ходе ссоры, сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Вязовка Нижегородской области, который подозревается в убийстве своей жены.

По версии следствия, 14 апреля текущего года днем в ходе семейной ссоры нетрезвый мужчина нанес несколько ножевых ранений своей 47-летней супруге, которая скончалась от полученных ранений. Мужчина был задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мер пресечения.

Стоит отметить, что на допросе мужчина не мог пояснить следователю причину конфликт с женой из-за сильного алкогольного опьянения во время ссоры.