Более 9 тыс кубометров мусора собрано в Нижнем Новгороде в рамках общегородского субботника Общество

Более 9 тыс кубометров мусора собрано в Нижнем Новгороде в рамках общегородского субботника, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в Нижнем Новгороде прошел общегородской субботник, участие в котором приняли почти 18 тысяч жителей города.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял участие в уборке парка "Швейцария" и сквера Грабина в Московском районе. В парке "Швейцария" в субботнике приняли участие порядка 400 человек: сотрудники парка и администрации города, волонтеры и простые нижегородцы. В сквере Грабина трудились около 100 человек. Всего же в Московском районе Нижнего Новгорода на субботник вышли более 2,5 тысяч нижегородцев.

Юрий Шалабаев поблагодарил участников субботника. "Несмотря на ненастную погоду, вы помогли сделать город чище. Общегородской субботник - самое массовое мероприятие в рамках месячника по благоустройству ", - добавил он, напомним, что месячник по благоустройству продлится до 15 мая.

Глава города отметил, что подготовка Нижнего Новгорода к весенне-летнему сезону продолжится в рамках месячника по благоустройству, но субботники еще пройдут. Так, 30 апреля в городских парках и скверах пройдет акция "Чисто.Культурно", в ходе которой нижегородцы получат баллы, а потом обменяют их на кофе, сувениры и прочие приятные бонусы.

Как в свою очередь отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, к общегородскому субботнику присоединились 400 добровольцев организации. Она также выразила слова благодарности участникам субботника. По ее словам, волонтеры основной упор сегодня сделали на уборку памятных мест, а также кладбищ "Марьина роща" и "Бугровское".

Напомним, с 16 по 30 апреля нижегородцы могут собрать команду и вместе со своими соседями принять участие в конкурсе на самую чистую территорию около своего дома.

К участию в акции "Чисто.Культурно.ТОС" приглашаются активисты ТОС и соседских центров, а также все желающие, главный приз – поход командой в боулинг.