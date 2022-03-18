Рекомендации по лазерной маркировке металла

Лазерная гравировка металлов со штрих-кодами, серийными номерами и логотипами является очень популярной областью применения как в лазерных системах на углекислом газе, так и в волоконных лазерных системах.

Благодаря длительному сроку службы, отсутствию необходимого обслуживания и относительно низкой стоимости волоконные лазеры являются отличным выбором для промышленной маркировки. Этот тип лазера производит постоянную метку с высокой контрастностью, которая не влияет на целостность объекта.

При маркировке металла углекислотным лазером (СО2) используется специальный спрей (или паста) для обработки металла перед гравировкой. Тепло от углекислотного лазера связывает этикетку с чистым металлом, в результате чего этикетка остается постоянной. Быстрый и недорогой лазер на углекислом газе также может маркировать другие типы материалов, такие как дерево, акрил, натуральный камень и другие.

Как волоконные, так и углекислотные лазерные системы можно использовать практически с любой программой на базе Windows, и они невероятно просты в использовании.

Различия в лазере

Поскольку разные типы лазеров по-разному реагируют на металлы, необходимо учитывать несколько моментов.

Для маркировки металла углекислотным лазером требуется больше времени из-за необходимости покрытия или предварительной обработки металлической этикеткой. Лазер также должен работать на низкой скорости и высокой мощности, чтобы этикетка в достаточной степени прикреплялась к металлу. Если вы можете стереть след после лазерной обработки, это признак того, что объект необходимо снова запустить с меньшей скоростью и большей мощностью.

Преимущество маркировки металлов углекислотным лазером заключается в том, что маркировка фактически наносится поверх металла, без удаления металла. Следовательно, это не влияет на устойчивость или прочность металла. Следует также отметить, что лакированные металлы, такие как анодированный алюминий или окрашенная латунь, не требуют предварительной обработки.

Для чистого металла наилучшим методом гравировки являются волоконные лазеры. Волоконные лазеры идеально подходят для маркировки различных типов алюминия, латуни, меди, никелированных металлов, нержавеющей стали и других материалов, а также пластиков. Однако некоторые материалы сложно маркировать с помощью длины волны лазера, излучаемого устройством. Луч может, например, проходить через прозрачные материалы, что вместо этого может привести к отметкам на гравировальном столе. Хотя с помощью системы волоконного лазера можно маркировать органические материалы, такие как дерево, прозрачное стекло и кожа, на самом деле это не то, для чего эта система подходит лучше всего.

Виды маркировки

Чтобы наилучшим образом соответствовать типу маркируемого материала, волоконно-лазерная система имеет множество опций. Основной процесс гравировки заключается в испарении лазерным лучом материала с поверхности объекта. Маркировка часто представляет собой углубление в форме конуса из-за формы луча. Несколько оборотов системы могут создать глубокую гравировку, что означает отсутствие риска стирания метки в сложных условиях.

Абляция похожа на гравировку и часто связана с удалением поверхностного слоя, чтобы выявить нижележащий материал. Абляция может выполняться на анодированных, гальванических и порошковых металлах.

Другой тип маркировки может быть выполнен путем нагревания поверхности объекта. При отжиге постоянный оксидный слой, вызванный высокой температурой, оставляет высококонтрастный след без изменения качества поверхности. Вспенивание расплавляет поверхность материала с образованием пузырьков газа, которые затвердевают по мере охлаждения материала, создавая приподнятое впечатление. Полировка выполняется быстро путем нагревания металлической поверхности до изменения ее цвета, в результате чего получается поверхность, напоминающая зеркальное отражение. Отжиг лучше всего подходит для металлов с высоким содержанием углерода и оксидов металлов, таких как стальные сплавы, железо, титан и другие металлы. Вспенивание обычно используется для пластика, хотя этим методом также можно маркировать нержавеющую сталь. Полировать можно практически все металлы. Более темная и матовая отделка обычно дает результаты с самым высоким контрастом.

Участь в материале

Регулируя скорость, мощность, частоту и фокус лазера, вы можете маркировать нержавеющую сталь несколькими различными способами, такими как отжиг, травление и полировка. Если вы используете анодированный алюминий в качестве исходного материала, вы получите более глянцевую этикетку с помощью волоконного лазера, чем с лазером на углекислом газе. Однако гравировка необработанного алюминия может привести к меньшей контрастности — волоконный лазер создаст оттенки серого, а не черного. Глубокая гравировка в сочетании с оксидированием или заливкой краской может быть использована для получения черного травления на алюминии.

Аналогичные соображения необходимо учитывать при нанесении этикеток на титан: лазер создает оттенки от светло-серого до очень темно-серого. В зависимости от сплава вы можете получить разные цвета, если отрегулируете частоту лазера.

Лучший из двух миров

Благодаря системам с двумя источниками, компании с ограниченным бюджетом или пространством, могут повысить свою универсальность и возможности. Однако следует отметить, что есть и недостаток: когда используется одна лазерная система, другую использовать нельзя.

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