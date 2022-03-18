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Строительство современных жилых объектов по новым технологиям

17 апреля 2022 09:31  [61]

"Новый Коттедж" является строительной компанией, специализирующейся на строительстве кирпичных, каркасных, газобетонных жилых объектов, сюда же относятся и дома из СИП панелей. В каталоге можно детальнее познакомиться с типовыми предлагаемыми проектами, в которых внедрены всевозможные современные технологии. Если имеющиеся предложения не подходят, архитекторы компании принимаются за подготовку индивидуальных проектов, удовлетворяющих потребности клиентов.

Особенности

Удобство сотрудничества с компанией "Новый Коттедж" заключается в том, что осуществляется весь цикл по строительству, в частности это:

  • проведение инженерно-геодезических изысканий;
  • оценивание имеющейся территории;
  • проектировка;
  • переведение проекта в формат 3Д;
  • поставка на участок заказанного домокомплекта;
  • закладка фундамента с выгонкой стен, крыши;
  • работа с оконными и дверными проемами.

Не стоит забывать о подключении инженерных коммуникаций. В большинстве случаев дома сдаются в эксплуатацию чуть раньше установленного срока. На практике осуществляется строгий контроль всех этапов по строительству, что еще принято называть техническим надзором. Во время создания проектов принимаются во внимание действующие и актуальные ГОСТ, СНиП. Важно, что на все осуществленные работы предоставляется гарантия. В качестве строительных материалов не стоит сомневаться, т.к. ведется постоянное сотрудничество с лидирующими производителями на отечественном рынке.

Инновационное строительство

Если говорить о жилых конструкциях из СИП панелей, они в настоящее время пользуются высоким спросом. Подобная технология разработана канадскими специалистами, а на просторы России она добралась уже в 2000-х годах. Сразу же выросла популярность, повлекшая активное использование на практике. В результате создаются теплые для постоянного жилья, практичные и надежные сооружения.

Процедура строительства с применением обозначенных строительных материалов напоминает сборку конструктора. Но на практике собирается и укрепляется настоящий жилой дом, в основу которого заложен домокомплект, проекты для которых представлены в большом ассортименте. Несмотря на предельно простую и незамысловатую реализацию, выстроенные в такой способ сооружения демонстрируют предельную надежность, отменную теплоизоляцию.

Из очевидных преимуществ выделяется быстрота постройки. Готовые здания сравниваются с термосами, она не пропускают сквозняки и повышенную влагу.

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